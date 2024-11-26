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好市多黑色購物節買氣旺 資深會員換烤雞引爆黑五戰爭

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多（Costco）最狂「黑色購物節」買氣強強滾，活動將持續到12月1日。好市多/提供
美式賣場好市多（Costco）最狂「黑色購物節」買氣強強滾，活動將持續到12月1日。好市多/提供

美式賣場好市多Costco）最狂「黑色購物節」買氣強強滾，活動將持續到12月1日。根據好市多官方粉絲團指出，這次黑色購物節準備超過500個優惠品項，省下金額近100萬，好市多也會在臉書粉專限時動態分享黑五優惠商品，讓民眾可以即時得知相關訊息，「Facebook & Instagram官方帳號將每日下午16:00搶先公布隔日的精選優惠商品」，賣場並提早於上午9時營業。

好市多黑色購物節從11月25日至12月1日，限期七天要讓民眾撿便宜。由於今年首度推出感恩回饋，連續無中斷年資滿20年以上的會員，可持感謝函至賣場免費兌換烤雞，不少資深會員們為了換烤雞，卻因賣場黑五超值優惠讓他們荷包大失血，動輒萬元起跳，網友直呼「黑五的優惠太危險了，也有人形容「黑五就是場戰爭。」

一位網友先前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文，開心分享收到今年「黑色購物節」檔期信函中的烤雞兌換券。昨起許多老會員留言分享，為了換烤雞，卻因黑五檔期一買不可收拾。有網友說，「為換烤雞，踏入黑五出來萬元起跳」，有人說，小朋友看到新玩具買了汽車跟馬利歐組合。還有網友逛了一圈買電視及行李箱等，花了5萬多，直呼「這就是黑五的威力嗎?」

老會員們都知道黑色購物節的超高買氣，有會員以過來人經驗分享，「應該不會有20年多年老會員選黑五去換烤雞吧，因為黑五是場戰爭」。

Costco 好市多 買氣

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