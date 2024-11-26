北極星藥業現增2.4億元 擴建兩岸 GLP-1多胜肽原料產線

北極星藥業-KY（6550）26日宣布，該公司將於11月27日至29日辦理現金增資公開申購，發行價格49元，公開承銷張數為2,400張，總募資金額2.4億元，主要用於竹南新廠增建針劑產線與GLP-1多胜肽原料(API)產線，亦規劃於中國大陸成都廠增建GLP-1多胜肽原料藥（API）產線。

北極星藥業-KY以開發生物製劑新藥ADI-PEG 20、困難學名藥，並提供生物藥品、原料藥、無菌針劑藥品之委託開發暨生產服務（ CDMO）作為經營主軸，看好多胜肽產品的成長商機，本次現金增資金額2.4億元，主要用於擴建竹南新廠，並於竹南新廠增建針劑產線與 GLP-1 多胜肽原料(API)產線，亦規劃於中國大陸成都廠增建 GLP-1 多胜肽原料藥（API）產線。

北極星藥業-KY表示，持續強化子公司霖揚生技在多肽產品線的研發與創新，特別聚焦多-KY項多胜肽產品的研發，同時進行製程優化以提高生產效率和產品品質，以原料藥、針劑以及口服製劑的學名藥產品發展，著重於新興市場的拓展，由於多胜肽產品供不應求，公司未來亦計畫與新興市場國家合作，透過合資企業、共同開發或是技術轉移等方式進入主要新興市場國家。

霖揚生技專精於原料藥（包含抗癌原料藥、多胜肽原料藥、難仿小分子等）及其各式相對應之無菌注射針劑產品之製程開發與生產，主要生產廠房及研發中心，位於竹南科學園區與台南科學園區，具備多條符合PIC/SGMP(cGMP, EU GMP) Part I, II, III 認證的原料藥(API)及各式針劑生產線，可依新藥/學名藥廠商需求，從臨床前、臨床研究的小規模生產到商業化量產，具備豐富的實際經驗，至今成功自行開發並協助台灣客戶取得之藥品藥證(含原料藥及針劑產品)已達20餘張，生產技術及量產品質確效，具備商業化能力，故規劃興建符合法規標準之自有廠房。