華夏嚴控稼動率 因應中國PVC產銷持續失衡

石化行情低迷，PVC廠華夏今年前3季稅後淨損新台幣3.49億元，相較去年同期淨利3.8億元，由盈轉虧。華夏總經理胡吉宏今天表示，中國泛用塑膠產銷失衡，供給過剩情勢未改，華夏現階段將嚴控稼動率、保守以對。

華夏今天舉行法說會，胡吉宏坦承今年營運確實比較困難，公司前3季營收85.43億元，較去年同期縮減18.5%；獲利方面，由於PVC（聚氯乙烯）、VCM（氯乙烯單體）價差不理想，營益率、純益率都是負數，累積前3季每股淨損0.6元。

回顧第3季，華夏發言人吳建興表示，中國五大泛用塑膠產能過剩外溢國際市場的情勢加劇。其中PVC設置檢修告一段落，開工率上揚到73%至80%，但中國宏觀經建疲弱，下游塑膠加工業低迷，房產餘屋去化及營建新開工面積年比雙減，拖累PVC需求，市場庫存居高，期貨下滑偏空。

展望後勢，華夏表示中國泛用塑膠產銷失衡，供給過剩情勢未改，大陸官方雖然近期推動連串刺激經濟政策，企圖救房市、促經濟，批准人民幣10兆元用來置換地方政府債務，不過製造業PMI（採購經理人指數）連月收縮，房產開工未有復甦，實際帶動效果仍有待觀察。