統一企業集團桃園航空城物流園區動土 預計2028年啟用

近日一則「買奶粉換PS5（SONY遊戲機）」的社群貼文瞬間引爆網路，各界議論紛紛，爸爸們驚喜連連：「真能靠奶粉換到PS5？」瞬間讓新聞主角大樹藥局的成為話題焦點。然而，這一場表面上充滿趣味的活動，背後其實隱藏著精密的行銷手法和對消費心理的深入洞察。為何一個藥局的贈獎活動能成功吸引年輕爸爸的注意？從事件到行銷策略的設計隱含了哪些流量密碼？

2024-11-26 18:16