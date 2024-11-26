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易飛旅遊宮崎包機首航成功 日本航線又下一城
易飛網（2734）包機直飛的台北-宮崎航點，首航達成100%載客率，董事長周昀生26日表示，12月到春節期間的包機航班也已成功達到90%的載客率，明年第1季的航班，目前也已突破85%的銷售率，台北—宮崎航線展現出一片榮景，反應出強烈的市場需求。
周昀生表示，日本一直是易飛旅遊的核心市場，而九州憑藉其獨特的地理位置與豐富的文化資源，始終是易飛深耕的重點區域。宮崎包機成功推出，除了和虎航的緊密合作外，也為旅客打造獨家包車專案和餐飲套餐。有了佐賀、宮崎一南一北兩個航點，將能包裝出更多深度體驗九州之美的旅遊線路，對九州旅遊的發展潛力充滿信心，也相信未來台日旅遊市場將會有更多合作機會。
日本長期穩居台灣旅客出國旅遊首選，九州又因其獨特的地理位置和文化資源，旅遊資源深厚。易飛旅遊掌握市場趨勢，在2023年疫情後，推出台北直飛佐賀包機，每週兩班，班班搭乘率超過95%；此次又與虎航深入合作，拿下宮崎航點包機，將進一步深化九州產品線布局。
周昀生表示，透過南北兩個航點，提供遊客九州南北不同點進出，不走回頭路的玩法，提升旅遊旅遊舒適度及時間效率。同時，也針對市場需求，推出了南北九州全覽團體行程、自由行機+酒、機+JR火車等多元選擇。從9月預售開始，一路暢銷，恰逢今年楓季推遲，從12月延伸到寒假春節訂購需求旺盛。
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