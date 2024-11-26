快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

張忠謀自傳揭「曾拒業務主管職」 劉德音妙回1句現場笑聲不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

易飛旅遊宮崎包機首航成功 日本航線又下一城

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為九州鹿兒島市一景。圖／ingimage
圖為九州鹿兒島市一景。圖／ingimage

易飛網（2734）包機直飛的台北-宮崎航點，首航達成100%載客率，董事長周昀生26日表示，12月到春節期間的包機航班也已成功達到90%的載客率，明年第1季的航班，目前也已突破85%的銷售率，台北—宮崎航線展現出一片榮景，反應出強烈的市場需求。

周昀生表示，日本一直是易飛旅遊的核心市場，而九州憑藉其獨特的地理位置與豐富的文化資源，始終是易飛深耕的重點區域。宮崎包機成功推出，除了和虎航的緊密合作外，也為旅客打造獨家包車專案和餐飲套餐。有了佐賀、宮崎一南一北兩個航點，將能包裝出更多深度體驗九州之美的旅遊線路，對九州旅遊的發展潛力充滿信心，也相信未來台日旅遊市場將會有更多合作機會。

日本長期穩居台灣旅客出國旅遊首選，九州又因其獨特的地理位置和文化資源，旅遊資源深厚。易飛旅遊掌握市場趨勢，在2023年疫情後，推出台北直飛佐賀包機，每週兩班，班班搭乘率超過95%；此次又與虎航深入合作，拿下宮崎航點包機，將進一步深化九州產品線布局。

周昀生表示，透過南北兩個航點，提供遊客九州南北不同點進出，不走回頭路的玩法，提升旅遊旅遊舒適度及時間效率。同時，也針對市場需求，推出了南北九州全覽團體行程、自由行機+酒、機+JR火車等多元選擇。從9月預售開始，一路暢銷，恰逢今年楓季推遲，從12月延伸到寒假春節訂購需求旺盛。

日本 春節 虎航

延伸閱讀

【重磅快評】進入地震活躍期 現有地震研究夠嗎？

股票抽籤…台灣虎航（6757）！ 夏綠蒂：星宇航空沒抽中沒關係機會又來了

日本宮崎機場二戰未爆彈爆炸 疑裝設「定時啟動」引爆裝置

日本宮崎大雨釀土石流及車輛遭沖走 2人失聯

相關新聞

易飛旅遊宮崎包機首航成功 日本航線又下一城

易飛網（2734）包機直飛的台北-宮崎航點，首航達成100%載客率，董事長周昀生26日表示，12月到春節期間的包機航班也...

「買奶粉換PS5」爆炒上新聞 大樹藥局在玩什麼把戲？

近日一則「買奶粉換PS5（SONY遊戲機）」的社群貼文瞬間引爆網路，各界議論紛紛，爸爸們驚喜連連：「真能靠奶粉換到PS5？」瞬間讓新聞主角大樹藥局的成為話題焦點。然而，這一場表面上充滿趣味的活動，背後其實隱藏著精密的行銷手法和對消費心理的深入洞察。為何一個藥局的贈獎活動能成功吸引年輕爸爸的注意？從事件到行銷策略的設計隱含了哪些流量密碼？

買房後的煩惱才剛開始！揭曉十大居家困擾與解決妙招

房子住久了問題難免出現！冷氣漏水、牆壁裂痕、壁癌等狀況層出不窮，常見購屋陷阱有哪些讓人頭疼的問題？

八方雲集再推新品 金牌牛肉冬粉系列三款同步上市

八方雲集（2753）今年首度參與台北市國際牛肉麵大賽即獲得金牌肯定，研發主廚梁社漢更掀起一波網路討論熱潮，夾帶這波超人氣...

棒球場帶旺房價？台南亞太棒球村周邊房價較區域貴16%

近期國內指標新興棒球場除了「台北大巨蛋」，接下來還有兩座新棒球場，包括台南安南區的「亞太國際棒球訓練中心」，以及屏東「屏...

沛波台南新市廠動土 擴充產品產能

沛波（6248）斥資3.5億元的台南新市廠26日動土，預計於2025年第四季竣工及投產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。