快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

張忠謀自傳揭「曾拒業務主管職」 劉德音妙回1句現場笑聲不斷

LEXUS 在第61屆金馬獎成為唯一指定專屬座駕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
LEXUS在第61屆金馬獎成為唯一指定專屬座駕。和泰集團提供
LEXUS在第61屆金馬獎成為唯一指定專屬座駕。和泰集團提供

Lexus自2017年提出「Experience Amazing」的品牌主張，致力為車主打造獨一無二的Amazing體驗，包括音樂、藝文、旅遊、駕馭等主題，引領車主體現品牌精神；在第61屆金馬獎，LEXUS成為唯一指定專屬座駕。

和泰集團分析，金馬獎不僅是台灣年度重要的電影文化盛事，更為全球華語暨華人電影創作的榮譽，金馬獎邁向第61屆，是眾多優秀的影視作品嶄露美麗與感動的殿堂。金馬獎盛會除了許多作品及藝術工作者角逐獎項之外，在星光大道上眾星雲集的明星風采，LEXUS豪華品牌受到肯定，金馬盛會紅毯巨星陣容華麗，多位頒獎嘉賓搭乘Lexus禮車蒞臨會場，成為唯一指定專屬座駕成當天眾所矚目的焦點。

Lexus以旗艦奢華移動座艙巔峰之作的LM 350h作為本屆金馬獎的專屬禮車；LM 以自信大器的外觀設計、寬闊舒適的後座空間與奢華配備禮遇，一直是許多公司用來接待貴賓的車款，共有四人/六人/七人座選擇，四人座宛如奢華豪宅般的豪華車室空間，搭載尊榮私密隔屏、48吋寬螢幕等奢華配備，創造最頂級舒適的乘坐體驗及視覺饗宴；而LM六人、七人座車型，於第二排雙座獨立座椅間增加中央走道設計，搭配快速移動之電動滑軌，讓乘客上下車更從容便利。

Lexus LM 350h以精湛的工藝、多樣化動力與座位配置提供家庭或商務使用，讓層峰客群在移動過程中不僅舒適愜意，更享尊榮不凡。

LEXUS LM四人座車款，宛如奢華豪宅般的豪華車室空間，搭載尊榮私密隔屏、48吋寬螢幕等奢華配備，創造最頂級舒適的乘坐體驗及視覺饗宴。和泰集團提供
LEXUS LM四人座車款，宛如奢華豪宅般的豪華車室空間，搭載尊榮私密隔屏、48吋寬螢幕等奢華配備，創造最頂級舒適的乘坐體驗及視覺饗宴。和泰集團提供

Lexus 金馬獎

延伸閱讀

LEXUS IS 300h 2025年式全新等級獨特黑化魅力

第61屆金馬獎 唯一指定Lexus專屬座駕

金馬61／婁燁拿下兩項大獎 中國影迷讚金馬獎格局

Lexus發表2025年式美規LS旗艦房車！價格調漲但規格不變

相關新聞

易飛旅遊宮崎包機首航成功 日本航線又下一城

易飛網（2734）包機直飛的台北-宮崎航點，首航達成100%載客率，董事長周昀生26日表示，12月到春節期間的包機航班也...

「買奶粉換PS5」爆炒上新聞 大樹藥局在玩什麼把戲？

近日一則「買奶粉換PS5（SONY遊戲機）」的社群貼文瞬間引爆網路，各界議論紛紛，爸爸們驚喜連連：「真能靠奶粉換到PS5？」瞬間讓新聞主角大樹藥局的成為話題焦點。然而，這一場表面上充滿趣味的活動，背後其實隱藏著精密的行銷手法和對消費心理的深入洞察。為何一個藥局的贈獎活動能成功吸引年輕爸爸的注意？從事件到行銷策略的設計隱含了哪些流量密碼？

買房後的煩惱才剛開始！揭曉十大居家困擾與解決妙招

房子住久了問題難免出現！冷氣漏水、牆壁裂痕、壁癌等狀況層出不窮，常見購屋陷阱有哪些讓人頭疼的問題？

八方雲集再推新品 金牌牛肉冬粉系列三款同步上市

八方雲集（2753）今年首度參與台北市國際牛肉麵大賽即獲得金牌肯定，研發主廚梁社漢更掀起一波網路討論熱潮，夾帶這波超人氣...

棒球場帶旺房價？台南亞太棒球村周邊房價較區域貴16%

近期國內指標新興棒球場除了「台北大巨蛋」，接下來還有兩座新棒球場，包括台南安南區的「亞太國際棒球訓練中心」，以及屏東「屏...

沛波台南新市廠動土 擴充產品產能

沛波（6248）斥資3.5億元的台南新市廠26日動土，預計於2025年第四季竣工及投產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。