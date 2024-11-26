LEXUS 在第61屆金馬獎成為唯一指定專屬座駕

Lexus自2017年提出「Experience Amazing」的品牌主張，致力為車主打造獨一無二的Amazing體驗，包括音樂、藝文、旅遊、駕馭等主題，引領車主體現品牌精神；在第61屆金馬獎，LEXUS成為唯一指定專屬座駕。

和泰集團分析，金馬獎不僅是台灣年度重要的電影文化盛事，更為全球華語暨華人電影創作的榮譽，金馬獎邁向第61屆，是眾多優秀的影視作品嶄露美麗與感動的殿堂。金馬獎盛會除了許多作品及藝術工作者角逐獎項之外，在星光大道上眾星雲集的明星風采，LEXUS豪華品牌受到肯定，金馬盛會紅毯巨星陣容華麗，多位頒獎嘉賓搭乘Lexus禮車蒞臨會場，成為唯一指定專屬座駕成當天眾所矚目的焦點。

Lexus以旗艦奢華移動座艙巔峰之作的LM 350h作為本屆金馬獎的專屬禮車；LM 以自信大器的外觀設計、寬闊舒適的後座空間與奢華配備禮遇，一直是許多公司用來接待貴賓的車款，共有四人/六人/七人座選擇，四人座宛如奢華豪宅般的豪華車室空間，搭載尊榮私密隔屏、48吋寬螢幕等奢華配備，創造最頂級舒適的乘坐體驗及視覺饗宴；而LM六人、七人座車型，於第二排雙座獨立座椅間增加中央走道設計，搭配快速移動之電動滑軌，讓乘客上下車更從容便利。