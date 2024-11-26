LEXUS IS 300h 2025年式全新等級獨特黑化魅力

國內消費者對於進口車的接受度愈來愈高，購車更講究品味，Lexus新年度要吸引喜歡轎車消費者目光，今天宣布，2025年式IS在增添專屬於F Sport系列等級的全新「雲墨灰」車色選項，讓追求獨特風格的車主能有更多具魅力的新選擇。

具有跑格化外型的轎跑IS 300h F Sport版一直深受國內消費者喜愛，和泰汽車（2207）推出更熱門的商品來搶換車商機，2025年式IS首次導入於日本市場推出邁入第四年的特仕版F Sport Mode Black IV，個性的黑化外觀風格更加強烈。

外觀方面，F Sport Mode Black IV版的最大亮點，是搭載來自賽道傳奇品牌BBS的19吋鋁圈，這款霸氣十足的五幅式雙肋鍛造鋁圈採用全黑塗裝，不僅突顯IS的狂野跑格，其輕量化與高剛性的特性更完美展現性能本質。延續質感醞釀的暗黑美學，車外後視鏡與窗框飾條皆採用精緻燻黑處理，勾勒出令人屏息的潮流暗夜風格，展現無可取代的獨特魅力。

內裝方面，F Sport Mode Black IV版搭配專屬的「銀墨黑」飾板譜寫奢華篇章。方向盤上緣與車門飾板以匠心獨具的工藝，由日本頂級職人以傳統手法細膩鑲嵌銀粉於燻黑木紋之中，呈現如藝術品般的層次光澤。延續細膩質感，車室各處綴以觸感細緻的Ultrasuede頂級人造麂皮材質，從座椅到內裝細節，皆完美詮釋極致工藝與跑車靈魂的完美融合，營造出令人沉醉的精品跑車氛圍。