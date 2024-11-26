快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

新光三越再度得標高鐵左營商場 將投入2.12億元更新

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部鐵道局辦理「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案」，由現承租人「新光三越百貨股份有限公司」再度得標，並於2024年11月26日完成簽約事宜。

鐵道局指出，本案標的為地下2層，地上5層之建物，主要商場空間及停車空間面積為28,413.63平方公尺，分布於地上1~4層及B1~B2層。本案為20年之租賃案，未來將由新光三越持續作為百貨商場使用，交通部鐵道局於契約期間預估可收取土地及房屋租金近新臺幣5.7億元，權利金至少收取新臺幣5.9億元。

鐵道局說，新光三越預計將投入新臺幣2.12億元進行本案標的之改裝以及設備重置與更新，以保持市場競爭力，並持續優化現有經營模式，適時引進具有話題性、競爭力之百貨餐飲美食、伴手禮、潮旅休閒等品牌，以持續活絡商圈，促進高鐵左營站周邊區域整體的經濟繁榮。

新光三越 鐵道

延伸閱讀

賀中華隊12強奪冠 新光三越超市、百項商品買一送一

高鐵南延改高雄案？交通部辦4場說明會 時間地點1次看

高鐵南延高雄方案明挖段可望縮短 多條幹道不封閉

高鐵南延「高雄車站明挖段再縮短」 鐵道局盼減少衝擊

相關新聞

買房後的煩惱才剛開始！揭曉十大居家困擾與解決妙招

房子住久了問題難免出現！冷氣漏水、牆壁裂痕、壁癌等狀況層出不窮，常見購屋陷阱有哪些讓人頭疼的問題？

八方雲集再推新品 金牌牛肉冬粉系列三款同步上市

八方雲集（2753）今年首度參與台北市國際牛肉麵大賽即獲得金牌肯定，研發主廚梁社漢更掀起一波網路討論熱潮，夾帶這波超人氣...

棒球場帶旺房價？台南亞太棒球村周邊房價較區域貴16%

近期國內指標新興棒球場除了「台北大巨蛋」，接下來還有兩座新棒球場，包括台南安南區的「亞太國際棒球訓練中心」，以及屏東「屏...

沛波台南新市廠動土 擴充產品產能

沛波（6248）斥資3.5億元的台南新市廠26日動土，預計於2025年第四季竣工及投產。

持續布局虛擬主播市場 17LIVE收購日本mikai公司

17LIVE今（26）日宣布收購日本娛樂公司mikai，包含虛擬主播經紀品牌「Re:AcT」，這次收購計畫將讓mikai...

大同員工「教育補助金」可領1.1萬元 今年已發800萬元

大同（2371）日前於台北市立動物園舉辦一年一度集團家庭日活動，共有近4,000位同仁與眷屬參加。大同集團董事長王光祥感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。