新光三越再度得標高鐵左營商場 將投入2.12億元更新

交通部鐵道局辦理「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案」，由現承租人「新光三越百貨股份有限公司」再度得標，並於2024年11月26日完成簽約事宜。

鐵道局指出，本案標的為地下2層，地上5層之建物，主要商場空間及停車空間面積為28,413.63平方公尺，分布於地上1~4層及B1~B2層。本案為20年之租賃案，未來將由新光三越持續作為百貨商場使用，交通部鐵道局於契約期間預估可收取土地及房屋租金近新臺幣5.7億元，權利金至少收取新臺幣5.9億元。

鐵道局說，新光三越預計將投入新臺幣2.12億元進行本案標的之改裝以及設備重置與更新，以保持市場競爭力，並持續優化現有經營模式，適時引進具有話題性、競爭力之百貨餐飲美食、伴手禮、潮旅休閒等品牌，以持續活絡商圈，促進高鐵左營站周邊區域整體的經濟繁榮。