快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

公私協力！北市地政局表揚信義代書守護交易安全

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代書契約部執行協理陳學良表示，不動產交易安全是信義房屋最重視的事，感謝台北市地政局的肯定，更是對整個產業升級的鼓勵。（圖:信義房屋提供）
信義代書契約部執行協理陳學良表示，不動產交易安全是信義房屋最重視的事，感謝台北市地政局的肯定，更是對整個產業升級的鼓勵。（圖:信義房屋提供）

台北市地政局日前舉行感謝狀頒發儀式，表彰信義地政士聯合事務所在防範不動產詐騙的卓越貢獻。信義代書契約部執行協理陳學良地政士代表領取感謝狀，標誌著公私協力防詐新紀元的重要里程碑。

地政局近期積極採取多元策略，從社區講座到「地籍異動即時通」服務，全方位守護民眾不動產權益。其中，「地籍異動即時通」推行多年，為許多民眾遭遇詐騙前就喊卡，當土地或建物權利發生變動時，系統立即透過簡訊或電子郵件通知所有權人，有效攔截潛在詐騙風險。

陳學良表示，不動產交易安全是信義房屋最重視的事，感謝台北市地政局的肯定，更是對整個產業升級的鼓勵。公司將持續秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的精神，與地政機關緊密合作，為市民築起不動產最令消費者安心的交易防線。

一直以來，信義房屋都為消費者提供SinyiCare十大守護服務，包括即時行情、產權調查、履約保證價金信託等，其中，由玉山銀行擔任交易價金保證人的信託機制，更是業界首創，為買賣雙方提供最強實質保障。

早在2024年8月，信義房屋就已與台北市政府地政局簽署合作備忘錄，共同推出「五福臨門」計畫。透過此合作，除原本提供多項便民服務，如水、電、天然氣和郵件更名等一站式服務外，加碼申辦地籍異動即時通，大幅簡化民眾辦理過戶後的繁瑣手續，為消費者打造一站式安心交易環境。

未來，信義房屋也將持續深化與台北市地政局的合作，守護房產交易安全，擬不定時舉辦社區講座，除推廣不動產交易相關認知外，也為民眾分享代書稅費相關資訊，共同打造值得信賴的不動產生態系統。

信義房屋 消費 詐騙

延伸閱讀

無人設籍北市 獎金改發味全龍…蔣萬安曝理由：鼓勵球員

北市教師荒…議員籲發「首都加給」留人才 蔣萬安：會和中央爭取

長照變詐騙！ 居服員遭爆帶失智婦向地下錢莊借300萬 千萬房被賤賣

500萬行賄新北市地政局官員未遂 陶瓷公會秘書長緩起訴

相關新聞

買房後的煩惱才剛開始！揭曉十大居家困擾與解決妙招

房子住久了問題難免出現！冷氣漏水、牆壁裂痕、壁癌等狀況層出不窮，常見購屋陷阱有哪些讓人頭疼的問題？

八方雲集再推新品 金牌牛肉冬粉系列三款同步上市

八方雲集（2753）今年首度參與台北市國際牛肉麵大賽即獲得金牌肯定，研發主廚梁社漢更掀起一波網路討論熱潮，夾帶這波超人氣...

棒球場帶旺房價？台南亞太棒球村周邊房價較區域貴16%

近期國內指標新興棒球場除了「台北大巨蛋」，接下來還有兩座新棒球場，包括台南安南區的「亞太國際棒球訓練中心」，以及屏東「屏...

沛波台南新市廠動土 擴充產品產能

沛波（6248）斥資3.5億元的台南新市廠26日動土，預計於2025年第四季竣工及投產。

持續布局虛擬主播市場 17LIVE收購日本mikai公司

17LIVE今（26）日宣布收購日本娛樂公司mikai，包含虛擬主播經紀品牌「Re:AcT」，這次收購計畫將讓mikai...

大同員工「教育補助金」可領1.1萬元 今年已發800萬元

大同（2371）日前於台北市立動物園舉辦一年一度集團家庭日活動，共有近4,000位同仁與眷屬參加。大同集團董事長王光祥感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。