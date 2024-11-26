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統一桃園航空城物流園區今動土 估2028年啟用

中央社／ 台北26日電

統一集團搶攻零售最後一哩路，轉投資統一超斥資新台幣235億元興建桃園航空城物流園區，今天舉辦動土典禮，預計2028年取得使用執照後啟用，此為繼新市、台中港、民豐等物流園區後，統一旗下第4座大型物流園區。

統一集團在北中南高等地區，持續布建大型複合式多溫層物流園區，在北部地區選擇「桃園航空城計畫優先產業專用區」做為發展用地，統一超透過公開標售向桃園市政府取得「H基地」2萬5522坪土地，經1年半的建築規劃，並取得建造執照後動土，此為統一投資金額最大的單一物流園區。

統一表示，桃園航空城物流園區總樓地板面積7萬坪，將以綠建築為規劃，園區營運效率納入節能減碳考量，包括建置太陽能發電系統、引進自助倉儲系統、無人搬運車、自動分揀機，以及其他自動化與智能科技的運用。

統一也指出，此園區可讓不同溫層的物流中心同時進駐，也可達成營運共同管理、公共區域整合、物流配送相互支援調度、庫存空間共用等，以達成減碳效果，呼應2050年淨零排放政策。

統一透露，園區內設置北區物流營運總部大樓暨國際會議中心、低溫物流中心、常溫物流中心等，進駐物流關聯企業包括統一速達負責宅配物流、捷盟行銷負責常溫物流、統昶行銷負責低溫物流、大智通文化行銷負責電商物流、捷盛運輸負責多溫層配送，以及統一精工為物流車專用加油站、超商服務等，未來將可服務大桃園、新北市部分地區等，超過2000家7-11、康是美、星巴克等物流需求。

零售通路皆認為物流為零售最後一哩路，除了統一之外，電商龍頭富邦媒momo也積極布局物流中心，早在2017年在桃園啟用北區物流中心，近期也宣布，位於台南的南區儲配運輸物流中心於本月20日啟用，總投資金額逾30億元，建造南台灣最大倉儲，每年出貨量逾5000萬件。

另外，富邦媒中區物流中心去年動土，總投資金額約76億元，預計2027年完工加入物流服務陣容。

富邦媒 航空城

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