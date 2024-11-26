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福特六和首期太陽能設施完工送電 第2期2025年完成

中央社／ 台北26日電

福特六和持續推動低碳生產與智慧工廠轉型，今天表示已完成太陽能光電設施第1期建置並開始供電，第2期將於2025年第2季完工，屆時中壢廠區太陽能總發電能力將達800峰瓩（KWP）。

福特六和下午透過新聞稿指出，持續推動再生能源低碳製程，投資新台幣近1億元，在中壢廠區建置太陽能發電系統，相關綠能專案預計每年可產生100萬度潔淨再生電力，相當於266戶家庭年用電量，並減少約495公噸二氧化碳排放。

福特六和總經理陳文芳表示，福特六和已完成第1期太陽能系統設置，積極使用再生能源邁向低碳生產與智慧工廠轉型，響應國際再生能源倡議（RE100）及達成2050淨零排放目標。

福特六和說明，中壢廠區太陽能發電系統整合電力系統解決方案，藉由讀表設備與能源監控軟體，掌握用電數據，強化能源效率，降低用電成本並減少碳排放。系統內建圖像化數據分析功能，可呈現用電尖峰趨勢與碳排放走勢，並即時監控電量，預測潛在問題。

再生能源 太陽能發電 福特

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