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慶祝中華隊奪冠 Worky全員時薪+100元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
Worky慶祝中華隊奪冠，祭出加碼送獎金活動。 圖／Worky提供
Worky慶祝中華隊奪冠，祭出加碼送獎金活動。 圖／Worky提供

2024世界12強棒球賽最終戰，中華隊以4:0完封日本，寫下台灣棒球史新頁，Worky（4581）歡樂同慶，宣布替平台打工會員加薪，即日起至12月1日，至Worky完成工作且獲得五星評價者，就能獲得每小時100元的加碼獎金，活動加碼無上限，指定期間累積的五星工作時數越多，就能領到越多獎金。

Worky是由唯數娛樂科技（6626）推出的創新人力媒合平台，專為新世代工作者打造，以智能媒合技術為基礎，提供零碎工時、短期人力的高效解決方案。

中華隊奪冠全台歡騰，許多商家祭出好康優惠，Worky宣布，展開為期七天的慶祝活動，平台打工會員於11月25日至12月1日完成工作，且獲得五星評價，Worky每小時再加碼100元獎金，以基本工資時薪183元計算，等同無腦加薪超過50%；此外，「評價之星Worky幫你加薪」持續進行中，11月30日前累積越多五星好評，就能分到越多獎金，活動總獎金高達1,000,000元。

Worky奪冠慶祝活動自11月25日零時起至12月1日晚上11時59分結束，此期間累積的完成工時數，只要獲得雇主五星好評，就符合加碼條件；Worky也提醒打工者，若工作結束後24小時內店家未評價，就無法再次補評，建議下班後主動邀請店家給予五星好評，以免錯失獎金，此外，要在12月11日前回傳勞報單才可領獎，逾期等同放棄。詳情請參考活動網站

加薪 打工

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