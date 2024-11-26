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沛波台南新市廠動土 擴充產品產能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
沛波今日上午在台南新市產業園區舉行新廠開工動土祈福典禮。照片／業者提供
沛波今日上午在台南新市產業園區舉行新廠開工動土祈福典禮。照片／業者提供

沛波（6248）斥資3.5億元的台南新市廠26日動土，預計於2025年第四季竣工及投產。

該公司是於今日上午在台南新市產業園區舉行新廠開工動土祈福典禮，由集團會長謝裕民與沛波董事長顏慶利共同主持。

新市廠占地約12,000坪，規劃分二期興建，第一期占地近7,000坪，總投資金額約3.5億元，將建置鋼筋加工及續接器產線，預計於2025年第四季竣工及投產，新廠的投產將有助於擴大二次加工能量，月產能約10,000噸。新市廠完工後，現有官田廠將搬遷至新市廠，進一步滿足市場需求，為公司未來成長注入新動能。

此外，彰濱二廠預計於今年12月投產，量產後將貢獻約5,000噸的月產能。屆時，沛波整體月產能將提升至4萬噸，較目前增加30%。

沛波表示，新廠建成後投產後，將是沛波完成全台營運與通路佈建後，又一重要戰略布局，不僅提供客戶更全方位的服務，也更貼近客戶端市場需求，隨著新增產能效益的持續顯現，營運可望再創高峰。

裕民

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