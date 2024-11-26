統一桃園航空城物流園區動土典禮

統一企業（1216）集團以持續提供美好生活服務為宗旨，積極拓展生活產業基礎建設，由統一超商（2912）斥資235億元興建桃園航空城物流園區；預計將在2028年取得使用執照後啟用，將可提供逾1,000個在地工作機會，與桃園市共同繁榮。

統一企業集團主管、本案建築師與各單位首長主管於2024年11月26日舉辦動土祈福典禮，統一企業集團計畫在北、中、南、高等區建置大型複合式多溫層物流園區，在北部地區則選擇「桃園航空城計畫優先產業專用區」做為發展用地。

統一超商向桃園市政府透過公開標售取得「H基地」25,522坪土地，經一年半之建築規劃並取得建造執照後動土，為繼新市、台中港、民豐等物流園區後，第四座大型物流園區，也是單一園區投資金額最大。

「統一企業集團 桃園航空城物流園區」總樓地板面積7萬坪，委由「劉培森建築師事務所」執行設計，以綠建築為規劃，園區營運效率納入節能減碳考量，包括建置太陽能發電系統、引進AS/RS自助倉儲系統、AGV無人搬運車、Sorter自動分揀機及其他自動化/智能科技的運用；不同溫層的物流中心同時進駐，亦可達成營運共同管理、公共區域整合、物流配送相互支援調度、庫存空間共用等，以達成減碳效果，呼應2050年淨零排放政策。