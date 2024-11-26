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持續布局虛擬主播市場 17LIVE收購日本mikai公司

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
17LIVE再次啟動收購計畫。作左為17LIVE集團執行長姜泓匯，右為mikai執行長上村隆博。圖／17LIVE提供
17LIVE再次啟動收購計畫。作左為17LIVE集團執行長姜泓匯，右為mikai執行長上村隆博。圖／17LIVE提供

17LIVE今（26）日宣布收購日本娛樂公司mikai，包含虛擬主播經紀品牌「Re:AcT」，這次收購計畫將讓mikai成為17LIVE集團旗下暨NexuStella、N Craft（V-iii）後，第三家以虛擬主播為主要業務的公司。

mikai是由上村隆博於2016年8月創立的新創企業，同年mikai因發布一款VR遊戲而廣受好評，並入選「Tokyo XR Startups」計畫。

2018年7月，mikai成立以音樂與偶像活動為主的虛擬主播事務所「Re:ACT」，旗下虛擬主播包含YouTube訂閱數突破33萬的「獅子神レオナ」（Leona Shishigami），和訂閱數超過32萬的「花鋏キョウ」(Kyou Hanagari)。mikai現為日本虛擬主播經紀公司認知度調查中，排名前10大的品牌。

透過這次收購計畫，17LIVE將運用mikai在經營虛擬主播IP的知名度與影響力，結合集團旗下品牌NexuStella和V-iii的業務能量，策略性加速虛擬主播事業發展。mikai將專注於發掘和培育新虛擬主播，並透過17LIVE核心業務-直播平台，讓旗下虛擬主播有專屬表演平台，提升集團營運綜效。

17LIVE表示，看好全球虛擬內容市場快速成長的潛力與機會，集團將虛擬主播業務列為營運成長動能的核心目標之一。17LIVE今年公布「17LIVE前進策略」，鎖定優化平台競爭力、多元化營收與策略性聯盟以推動集團整體成長，並提升平台中長期價值。

17LIVE集團執行董事兼首席執行長姜泓匯指出，這次的合作讓17LIVE在虛擬主播市場迎向新的里程碑，讓17LIVE從單一的直播平台營運商，轉型為擁有自有IP的直播平台與IP經紀營運公司。期待與新成員們攜手合作，共同發展新業務。

mikai公司執行長上村隆博表示，很榮幸能加入17LIVE集團，「我深信虛擬主播將是繼遊戲和動畫後，成為日本另一個國際級的內容產業，且潛力不僅侷限日本，還能擴展至全球。」為了尋求更多國內外成長機會，mikai加入擁有海內外市場的17LIVE集團，也將與17LIVE集團一同實現擴展全球的願景。

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