遠東巨城周年慶年終壓軸登場 要挑戰12日天天都精彩的購物體驗
Big City遠東巨城購物中心Big Shopping週年慶11月28日至12月09日登場，並於26日舉辦誓師大會，巨城一級主管及後勤夥伴穿上阿Mall T恤帶隊打氣，齊心高喊業績狂飆「挑戰12天30億 (含遠東SOGO百貨新竹店)」，為即將登場的週年慶激勵士氣，炒熱現場氣氛。
巨城今年完成逾800坪的改裝工程，引進眾多桃竹苗獨家店櫃，1F「HOKA」、「National Geographic Apparel」進駐後，呈現跨越全齡的時尚運動風格；專業寶寶瑜珈按摩第一品牌「Cocco Spa」以全台獨家概念店型重磅登場，完整5F婦嬰幼兒版圖；4F美食街和7F主題餐廳陸續開幕的獨特菜系品牌滿足消費者味蕾。巨城維持每年25 % 換櫃率，1至10月整體業績相比去年成長4% 展現超強集客力，週年慶人氣買氣加持下將完成年度目標最後一塊拼圖，營收必定再創新高、氣勢銳不可擋。
看準大新竹地區購買力，今年巨城週年慶特別分成三波衝刺，天天給消費者驚喜，全力為顧客提供最豐富的商品、最強的活動優惠，以及最優質的服務。11月28日-12月1日第一波好禮滿額送，巨城為顧客年底交屋宅做足準備，週年慶首日推出高消費回饋，累計50萬、80萬、120萬即贈萬元購物券；首四日指定樓層業種加碼贈，B3-3F服飾、5F婦嬰親子用品累計滿萬贈電子購物券，OUTDOOR區獨家再加碼，累計萬元加贈百元購物券，各式優惠讓你拿不完。12月2日-12月5日第二波好禮繼續送，不想周末人擠人，也有專屬平日特別企劃，12月4日同樣推出高消費回饋，累計8萬、15萬、30萬贈千元購物券；今年首次推出平日晚安卡友禮，當日18點後持巨城APP，消費滿額可兌換「阿Mall兄妹造型雞蛋糕」乙份，可愛到讓你捨不得咬下；平日樓面雙重送，第一重消費加碼抽，巨城了解你工作壓力需要放鬆，推出B1-3F單筆滿額即可抽按摩椅；5F單筆滿額抽家居品牌抵用券，為你打造夢想中的居家空間，從簡單到舒適、滿足日常幸福；餐飲單筆688元抽知名手機，一起走在時尚尖端。第二重消費加碼贈，B3-3F、5F當日消費滿額再送購物券，天天買天天送，好禮享不完。12月6日-12月9日第三波好禮一直拿，還沒逛夠買夠的顧客，最後四天必須抓緊把握，末四日推出高門檻好禮送，累計滿20萬贈知名精品鋼筆；全館末四日加碼好禮，還有樓面加碼贈，OUTDOOR區加碼再送百元購物券，年末最後一檔巨城等你來挖寶。
週年慶全館當日累計消費達指定門檻，即可兌換「滿額禮」；B1-5F單筆滿千送百、3C家電滿萬享5%回饋；1F-3F時尚潮流服飾累計滿萬折千，趁這一波為明年春節添購新衣；5F親子用品滿萬優惠，年底聖誕節和跨年送禮就趁現在；明年春節提早，趁週年慶至指定餐廳預定2025年尾牙聚餐還有機會抽中萬元購物金，17大銀行信用卡滿額禮、購物刷HAPPY GO Pay點數最高10倍送。巨城照顧VIP會員，消費滿額可直接入會享各式好禮及品牌專屬優惠，週年慶期間跨日消費累計及當日消費滿額等多重促銷活動，12天滿萬送千元電子購物券，VIP好友來巨城週年慶最划算。除了回饋拿不完，更準備多樣好物，12天12款吉祥物阿Mall兄妹「居家外用兩相宜」來店禮，一次就能滿足生活、收納、旅行必備；持續響應淨零排放、實踐環境永續，全新推出時尚與功能兼具的「Big City環保購物袋」與來到巨城消費的每位顧客一起做環保。
集結全台最夯快閃齊發威，一次網羅111個話題快閃店及聯合特賣品牌再掀排隊旋風，其中超過4成是桃竹苗獨家品牌，優質視聽必選1F 「B&O」家庭娛樂，設計優美、獨特音響為家提升聽覺饗宴；全台獨家B1「Aqara」帶來智能燈光、感測器、智能鎖；MIT小資首選的雙全生活館「DIKE」小家電、5F「Ai LOCK」聯名馬來貘IP智慧鎖；「roborock」最新掃拖機器人、AI 滾筒洗衣機以及租屋族新寵「迷你洗脫烘滾筒洗衣機」；連你的毛小孩都全方面照顧到的「Jolly Pet」寵物用品；話題美食有來自網路上肉桂捲名店「胖死我太太」、繽紛可愛外型糖葫蘆「饗初糖葫蘆」、人氣居高不下的曲奇餅「WA！COOKIES」、美國最紅的手工餅乾「Mrs.Fields」、台北東門高人氣「深夜裡的手工法國甜點」等全台網紅名店推出限定獨家商品，要讓2024巨城週年慶業績再創新高。
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