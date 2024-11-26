買房後的煩惱才剛開始！揭曉十大居家困擾與解決妙招

遠離住家雷點！

對許多人而言，買房是人生中一個重要的里程碑，象徵著擁有屬於自己的避風港。然而，房子住久了，各種「居家煩惱」就會陸續登場，彷彿在考驗屋主的耐心和應對能力！天花板漏水像下雨、牆壁油漆剝落如「脫皮」，冷氣不冷讓夏天變煎熬，甚至蟲害猶如不速之客接連上門，讓人忍不住想問：「這真的是我夢想中的家嗎？」看似簡單的居家維護，卻往往藏著令人始料未及的挑戰！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出近一年來網友們最常提及的「十大居家困擾」，真實反映出居住生活中的常見問題與痛點。一起來看看，哪些居家問題最讓人抓狂，以及實用解決方案，如何幫助你化解困擾，讓家真正成為安心的避風港！

No.10 熱水器忽冷忽熱

東北季風來襲，全台氣溫驟降，不少人回到家想馬上洗個熱水澡，但熱水器忽冷忽熱的情況讓人相當崩潰。這種問題常與使用習慣有關，許多人會將熱水開關調至最大，感覺燙了再猛加冷水，增加水流阻力，導致瓦斯熱水器熄火。此外，熱水器使用多年後，加熱元件老化或內部結構損耗，也可能引發水溫不穩定。

為避免此情況，建議調節水溫時將水量開關保持在中間位置，並緩慢調整冷熱水比例，減少水溫波動。此外，如果熱水器經常出現問題且使用年限已久，建議考慮更換新的熱水器，為即將到來的寒冬提前做好準備！

No.9 水壓不足

當水壓不足時，生活的各個環節都會受到影響，例如洗澡像在淋毛毛雨、洗衣機出水量小、沖馬桶時沖力不足等。水壓不足的原因通常與水塔或管路有關，例如水塔馬達運作不良導致水位低或高度差不足，進而降低水流壓力。而老舊建築中的鐵製水管易鏽蝕，彎曲部位積污堵塞，也會阻礙水流，進一步影響水壓。

若只有浴室出現水壓不足問題，可以先檢查並清理水龍頭或蓮蓬頭裡的堵塞物；如果是整棟建築或社區都有類似情況，可與物業協商安裝加壓馬達提升供水效率。有經驗的網友也表示：「通常住四樓以上，水壓就不足，必須裝加壓馬達才行」、「需要洗管路，每年洗一次，兩三年後就會越來越通暢」、「倒洗衣精才發現水壓不足，沒辦法洗，真的很囧」。

No.8 地板裂開、隆起

示意圖／ChatGPT

不少人喜歡使用木地板或磁磚來裝設地面，既好看又舒適。但久而久之，可能會發現木地板或磁磚出現了裂縫或隆起的現象，這不僅影響外觀，還可能埋下安全隱患。導致地板問題的原因通常與地基沉降和濕氣有關：磁磚鋪設的牢固性依賴地面的穩定性，若建築物地基沉降或結構變化，磁磚會因受力不均而隆起或裂開；而木地板則對濕氣尤為敏感，在潮濕環境中會吸濕膨脹，如果鋪設時未預留足夠伸縮空間，就容易出現板材擠壓翹起的情況。

對於輕微裂縫，可以使用專業修補劑進行處理；但若地板出現嚴重隆起，則需要拆除並重新鋪設。同時，應檢查地基與防水層，確保問題根源得到解決，避免類似情況再次發生。

選擇耐潮材質的地板，並保持室內濕度適中，是預防地板問題的關鍵措施。在日常使用中，應注意避免過度潮濕或承受過重的負荷，並定期檢查地板狀況，以確保地板既美觀又安全。

No.7 管線老舊

老舊管線往往被忽視，但它們卻是造成漏水、堵塞或電氣事故的主要隱患之一。隨著水管老化，可能出現漏水或水流不暢的問題；而電線老化則會增加跳電、短路，甚至引發火災的風險。特別是在台灣，地震頻繁且老舊建築普遍存在，管線問題更需要及早重視。

然而，管線的更換並不僅僅取決於屋齡，還需綜合考量多種因素，例如建築的施工品質、管線材質、日常維護情況以及區域環境。例如，靠海或潮濕地區的建築，由於空氣中的鹽分或濕氣影響，管線老化速度會更快；而在某些含硫磺的特殊區域，甚至可能需要在10年內進行全面更換。

大部分專家建議定期檢查水管是否滲漏或鏽蝕，注意電線有無裸露或過熱現象，在插座或開關區域若已出現問題，建議盡快請專業技師全面檢測並進行更換。此外，選用耐用材質的管材和電線不僅提升使用壽命，也能降低安全隱患，為居家環境提供更穩定的保障。

No.6 天花板噪音

示意圖／ChatGPT

近日，一位網友在社群平台分享了被樓上「噪音」折磨一年的經歷。他曾多次向管委會反映，樓上住戶也配合更換軟拖鞋、包裹家具，但噪音依然如故。最後，網友建議他檢查是否是水錘效應作怪，並嘗試更換家中品質較差的減壓閥。他抱著試試看的心態更換減壓閥後，噪音竟徹底消失，讓他讚嘆：「效果一級棒！」

其實，這類問題多由水錘效應引起。水錘效應是當水流突然停止或改變方向時，管內水壓劇烈波動，導致金屬管道撞擊牆體或結構，產生持續噪音，在老舊建築中尤其常見這種現象。除了更換減壓閥，日常使用水龍頭時應避免快速關閉，給水流壓力足夠的緩衝空間；選用具緩衝設計的陶瓷軸心水龍頭，也能有效減少水錘效應。此外，檢查水管是否鬆動，加裝固定裝置，並定期保養管路，都有助於降低噪音干擾，讓居家環境更加舒適安靜。

No.5 牆壁油漆剝落、裂痕

今（2024）年4月發生花蓮地震後，不少人家中牆壁出現油漆剝落、裂痕的情況，社群平台上求助聲此起彼落，帶動聲量高峰。豪宅設計師錢毅分享，若裂縫只是表面細縫，簡單重新油漆即可煥然一新，對結構不會有太大影響；但裂縫較深或明顯時，可能傷及結構，應及早處理以免隱患加劇。

除了地震，油漆剝落的另一常見原因是濕氣滲透或施工不良。若牆壁問題是由濕氣引起，建議先清理剝落區域，使用防潮底漆進行基層處理，再填補裂縫並重新上漆。不過錢毅也提醒，如果濕氣來源於外牆，從內牆著手僅能治標不治本，應從外牆入手加強防水工程，徹底解決問題。平日保持室內通風、避免濕氣累積，也是延長牆壁壽命的重要方法。

No.4 冷氣問題

冷氣是夏日不可或缺的家電，但如果出現漏水、滴水甚至不冷的情況，無疑會對居家生活造成困擾。冷氣滴水的原因多與濾網髒污和排水管堵塞有關。當濾網吸附過多髒污，進風量減少，冷氣內部溫差過大，水分凝結後無法正常排出；而排水管若因水垢堵塞，也會導致冷凝水滯留並滴漏。為減少此類問題，台電曾在臉書專頁建議，應定期清潔濾網，並在冷氣關機後使用送風功能，吹乾內部殘留濕氣。這不僅有助於維持冷氣效能，還能延長其使用壽命。

關於冷氣不冷的問題，一名網友在PTT詢問是否應請水電師傅檢查，留言區的建議一致認為，原PO應先自行清潔濾網，若問題仍未解決，再請專業師傅處理即可：「濾網洗乾淨還是不冷，請師傅來看吧」、「如果濾網跟鰭片都還算乾淨，不冷那就是有可能漏冷媒了」、「洗完真的有差，一樣開28度變好冷」。

No.3 壁癌、發霉

牆壁出現斑駁的壁癌或霉斑，不僅影響居家美觀，還可能引發過敏或呼吸道疾病，因此成為許多人選房時需要注意的避雷處。壁癌通常是由牆體滲水或濕氣過重引起，當水分滲入油漆層後與有機物結合，便會形成白華現象。

解決壁癌的常見方法是清理發霉區域，刮除受損牆面後塗抹防水層，最後重新上漆；但網友們提醒，找到滲水源頭才是關鍵，否則只是治標不治本：「防水沒做好，上漆還是會脫落」、「外牆漏水沒解決裡面怎麼補也沒用」、「沒有用，過一陣子又會長出來」。豪宅設計師錢毅也強調，壁癌的存在意味水泥含水，若不及時修復，可能會腐蝕鋼筋，對建築結構造成威脅。因此，發現壁癌後應立即檢查滲水點，進行徹底修復，確保居住安全與環境健康。

No.2 漏水問題

示意圖／ChatGPT

「房子要住得久，防水一定要做好！」這句話在網路上流傳廣泛，也反映出漏水問題對居家生活的影響。無論是屋頂滲水，還是水龍頭、蓮蓬頭的滴答聲，漏水都讓人感到無比煩躁，其中最令人頭疼的是，滲水源頭往往不易尋找。豪宅設計師錢毅指出，外牆、頂樓天花板及廁所是漏水的高發區，其原因可能包括水管爆裂、排水滲漏或過度潮濕。如果牆面油漆變色、木地板變深且潮濕，這通常就是漏水的徵兆。

錢毅特別提醒，鋁窗是經常被忽略的隱患。如果窗框封閉不良，雨水滲入就會造成漏水問題。此外，陽台外推或安裝外推窗也容易增加漏水風險，建議避免此類設計。對於舊公寓頂樓住戶，錢毅建議可以每年定期使用防水漆進行基礎防護，儘管不能完全防水，但能有效降低風險。而社區大樓的防水層壽命一般為15至20年，超過此期限建議考慮翻新，避免隱患擴大。

No.1 蟲害

示意圖／ChatGPT

在眾多居家困擾中，「蟲害」以網路聲量109,607拿下了壓倒性的冠軍！從螞蟻築巢、白蟻侵蝕家具，到蟑螂出沒廚房，蟲害不僅讓人不適，還可能傳播病菌，嚴重影響居家衛生。近期有網友分享家中一天內湧現上百隻蟑螂，帶動當天聲量衝破3,593筆，引起關注。

此外，也有網友在PTT分享，過去曾有蜈蚣鑽入房間，甚至在他深夜熟睡時，咬了他一口，為了杜絕類似情形，於是發文請益：「如何防止害蟲進入房間？」網友們認為在門縫加裝泡棉、床邊撒石灰粉，或為排水孔加蓋，都可以有效避免蜈蚣及其他害蟲進入。此外，保持居家環境乾淨是防治蟲害的基本措施，特別是廚房和食物儲存區，應徹底清潔以杜絕蟲害的食物來源。此外，建議定期使用防蟲藥劑，或請專業防治公司介入，徹底清除蟲害藏匿處，確保居家環境的安全與舒適。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月21日至2024年11月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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