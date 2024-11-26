沛波新市廠動土增添營運新動能 2025年第4季完工

沛波鋼鐵（6248）26日上午在臺南新市產業園區舉行新廠開工動土祈福典禮，由集團會長謝裕民與沛波董事長顏慶利共同主持。

新市廠占地約12,000坪，規劃分二期興建，第一期占地近7,000坪，總投資金額約3.5億元，將建置鋼筋加工及續接器產線，預計於2025年第4季竣工及投產，新廠的投產將有助於擴大二次加工能量，月產能約10,000噸。新市廠完工後，現有官田廠將搬遷至新市廠，進一步滿足市場需求，為公司未來成長注入新動能。

此外，彰濱二廠預計於今年12月投產，量產後將貢獻約5,000噸的月產能。屆時，沛波整體月產能將提升至4萬噸，較目前增加30%。

沛波表示，新廠建成後投產後，將是沛波完成全台營運與通路佈建後，又一重要戰略布局，不僅提供客戶更全方位的服務，也更貼近客戶端市場需求，隨著新增產能效益的持續顯現，營運可望再創高峰。