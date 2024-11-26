新竹SOGO周年慶28日起12天重磅登場 衝刺30億業績目標

新竹人年度盛事！新竹SOGO周年慶11月28日（周四）即將開打，26日舉辦周年慶誓師大會，由店長陳秋芬率領一級主管換上今年來店禮聯名SANRIO T恤領軍打氣，高喊業績超標，為即將登場的周年慶鼓舞士氣，挑戰12天業績30億元（含巨城購物中心），今年亮點首度祭出全館單日累計5千送5百元抵用券，加乘全新上市中國信託SOGO聯名卡，最高回饋達27%，更將送出價值21萬的歐洲12日雙人遊。

擁有桃竹苗區最頂級美妝香氛殿堂，新竹SOGO今年光是美妝特惠組已突破3萬組，主打人氣商品買一送一優惠，如:LANCOME多肽霜發燒搶購組買50ml送50ml，原價9,400元，特價4,230元，雅詩蘭黛日夜年輕膠原精選組，買一罐送一罐，特價5,500元、資生堂NO.1乳霜王組，買50ml送50ml再送美透白面膜2片，價值6,400元，特價2,520元，於11/28周年慶首日限量販售；還有買一送多升級享受，SKII青春露加大限量組，買青春露330ml送青春敷面膜5片再加送4瓶30ml亮彩化妝水，價值13,516元，特價8,091元；另外，SOGO再加碼BEAUTY CLUB會員獨享購買指定特惠組加贈500元超殺回饋（含300元電子商品券+100元名品飾品女鞋電子十足抵用券+100元3F全區電子十足抵用券）。

隨著氣溫逐漸下降，瞄準通勤族防寒的需求，業者推薦保暖外衣Timberland女款防潑水外套原價7,500元特價3,990元、The North Face男款羽絨外套售價1萬6,880元、Moss Club女款背心原價3,780元特價2,600元、en-suey羽絨外套原價9,980元特價4,990元；禦寒冬被則推薦11/28限日限量販售的PICO 95D波蘭雙人立體羽絨冬被，原價1萬3,800元，特價3,980元；新竹家庭戶數逐年攀升，年輕家庭育兒用品、大小家電也是民眾趁周年慶採買重點，新竹SOGO推薦幸福成家商品，STOKKE輕量登機推車，原價2萬3,870元，特價1萬6,880元、ASKO不鏽鋼洗碗機，原價8萬9,000元，特價8萬2,000元再送SOGO商品券5,000元、3M瞬熱式熱飲機+淨水器原價4萬7,800元特價3萬8,900元。

一曝光就討論度超高的來店禮，今年SOGO聯名HELLO KITTY、KUROMI、MY MELODY三隻小可愛，療癒性實用性兼具，尤其是可微波不銹鋼餐盒、行動電源、摺疊椅，不少民眾蓄勢待發準備搶換，還有與人氣潮牌聯名的ROOTS手提式摺疊收納籃、Timberland工具組，民眾期待值超高。