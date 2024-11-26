長榮航第4季營運旺 法人估單季 EPS 1.25元

長榮航（2618）儘管客運淡季到來，但考量預計增班北美西雅圖航點，加密航網，及復飛日本青森，又受惠年底感恩節、聖誕節貨運傳統旺季到來，與電子商務需求暢旺及AI、新能源組件占比上升，預期運價高檔下，法人機構預估，第4季營收546.1億元，季增3.2%、年增7.3%，並受惠航空燃油價格維持低檔，毛利率季、年雙增至24.5%。

此外，營益率18.1%，業外考量匯損及預計並無股利發放，稅後淨利67.4億元，每股獲利（EPS）1.2元，全年為5.2元。

展望2025年，在亞洲部分，明年第1季曼谷線增班，日本配合大阪世博，新增桃園-神戶每周2~4班等，並與波蘭航空聯營台北-華沙，且北美地區除持續增班，預計於明年11月初新增每周一班客機至北美第9航點－德州達拉斯。

分析師指出，長榮航透過航點增加，而貨運受惠AI產品、電商包艙包機長短急單不斷、運價預期持續高檔中，預估2025年營收2,180.9億元、與今年相當，又因航空燃油維持低檔，SAF使用比重比原先投研部預期低，因此，上修毛利率至25.5%，EPS為5元。