農業部推出首張家禽禽流感保單補助 蛋雞農持觀望態度

農業部近日公告3款新推出的家禽禽流感保單為農業保險商品，並補助家禽禽流感保險（主險）保險費50%及蛋中雞禽流感保險保險費60%；不過，有蛋雞農並不買單，認為蛋雞及其種雞成本單價高，保單理賠金卻與肉雞差不多，相對來說性價比不高，目前持觀望態度。

苗栗縣政府農業處指出，農業部於11月21日公告「明台產物家禽禽流感保險」、「明台產物家禽禽流感保險復養前收入損失附加保險（蛋禽適用）」及「明台產物蛋中雞禽流感保險」為農業保險商品，這是首張針對家禽禽流感風險，及產蛋收入損失（附加險）雙重保障的保單，並就各禽場風險狀況給予不同費率，防疫工作作越完備，保費越低，鼓勵強化防疫機制。

投保資格包含肉用、蛋用，種用之雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉及農業部提供的蛋中雞禽場名單。承保範圍則包括被保險家禽於承保處所因罹患、疑患、可能感染高病原性家禽流行性感冒遭限令移動管制，於管制期間死亡或遭撲殺所致損失。為提高營農保障，降低飼養家禽感染高病原性禽流感遭撲殺所致損失，呼籲飼養戶踴躍投保家禽禽流感保險。

對此，飼養逾5萬隻蛋雞及其種雞的苗栗縣養雞協會理事陳永華說，之前開會曾多次討論並反映提高蛋雞理賠金，因蛋雞及其種雞成本單價高出一般肉雞很多，雖然保費差距不多，但理賠金額也相對差不多，感覺性價比不高，倒不如防疫工作作好一點，多買一些保健藥品飼養提高雞隻免疫力。

他說，對於新推出保單他與協會許多飼養蛋雞雞農都暫持觀望態度，但其他禽類飼養場因飼養周期較短，投保的避險性價比相對較高，在禽流感好發期可多考慮投保。