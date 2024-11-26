Pure Storage擴充FlashArray產品陣容 推出全新的FlashArray//C20

全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage今（26）日宣布擴充其FlashArray產品陣容，推出FlashArray//C20。FlashArray//C20是專為將企業級效能、可靠性及靈活性下放至較小規模與分散式部署環境而打造，能讓Pure Storage切入新的市場，為客戶提供無縫擴充升級路徑。

Pure Storage指出，在資料成長、應用程式需求變化以及技術不斷演進的情況下，企業需要靈活和效率，卻經常面臨預算上的壓力，以及零碎儲存解決方案帶來的限制。全新的FlashArray//C20專為滿足這些需求而設計，提供一套靈活、可擴充解決方案，為小規模、邊緣及分散式環境量身打造。Pure Storage平台再加上通過考驗的FlashArray架構，讓企業在降低營運成本的同時又能將Pure Storage體驗延伸至更多類型的部署環境與應用情境。

Pure Storage強調，FlashArray//C20可讓合作夥伴滿足廣大客戶在混合及通用工作負載上的需求。憑藉著彈性的定價與邊緣部署能力，FlashArray//C20能為合作夥伴開啟新的商機，解決多樣化的市場需求。

Pure Storage亞太日本地區副總裁暨總經理Nathan Hall表示，FlashArray//C20讓Pure Storage能切入更多市場，以具成本效益的方式將企業級效能下放到邊緣與分散式部署環境。此新機型將使得亞太日本地區所有規模的企業不論在遠端辦公室或是在主要資料中心，都能享受Pure Storage的可靠性、擴充性及效率。