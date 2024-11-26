快訊

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

流通商戰／北車商場明年重新招標 微風保得住金雞母？

搶攻AI市場 東京威力科創徵才開跑

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
搶攻AI市場， 東京威力科創徵才開跑。圖／東京威力科創提供
搶攻AI市場， 東京威力科創徵才開跑。圖／東京威力科創提供

半導體製造設備巨擘Tokyo Electron（TEL）持續看好半導體前景，宣布5年內投資逾1.5兆日圓的研發經費，並在全球招募1萬名優秀人才。響應集團擴編需求，台灣子公司-東京威力科創將於今年11月底展開全台招募活動，廣招優秀人才攜手推動新技術，共同實現大數據的AI世代。

「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）統計，半導體市場將連續兩年擴大，2025年預估將成長12.5%，近年備受關注的AI市場產值也持續看旺，TEL持續看好AI市場，並積極進行相關布局。

TEL成立逾61年，為亞洲最大的半導體製造設備商，研發、製造、銷售遍布全球，其先進設備可全面支援半導體製程，滿足前段黃光、蝕刻、薄膜、擴散到後段測試封裝等應用，不僅全球設備出貨量第一，更是唯一可提供連續四個半導體關鍵製程的設備商。為維持市場領先地位與市占率，TEL在全球齊擴大投資力道，五年內除了投資逾1.5兆日圓研發經費、招募一萬名員工外，更將投入7000億日圓作為資本支出，為未來成長持續投入。

為提供給台灣客戶更好的技術服務，TEL於1996年在台成立子公司-東京威力科創，於新竹、林口、台中、台南、高雄等地設有多個據點。看好未來半導體與新技術需求，東京威力科創持續投資台灣，除了拓展技術與供應鏈外，更於今年啟動大規模招募計畫。

11月底展開全台北中南系列徵才活動，是東京威力科創近年來最大規模的招募活動，除了全台設備工程師外，更有科技女力專場，提供業務、行政等多元職缺，鼓勵更多優秀女性人才加入。

針對新鮮人部分，東京威力科創自12月起將於六家知名學校（中央、中興、中正、中山、逢甲、虎尾）舉辦校園企業說明會。

半導體 東京

延伸閱讀

台積電等晶圓廠大投資 設備業補

王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶

12強賽／中華隊摘金 王齊麟：全身起雞皮疙瘩

12強賽／後天45歲生日東京先慶生 教頭曾豪駒發文這打扮炫翻

相關新聞

農業部推出首張家禽禽流感保單補助 蛋雞農持觀望態度

農業部近日公告3款新推出的家禽禽流感保單為農業保險商品，並補助家禽禽流感保險（主險）保險費50%及蛋中雞禽流感保險保險費...

Pure Storage擴充FlashArray產品陣容 推出全新的FlashArray//C20

全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage今（26）日宣布擴充其FlashArray產品陣容，推出F...

大同員工「教育補助金」可領1.1萬元 今年已發800萬元

大同（2371）日前於台北市立動物園舉辦一年一度集團家庭日活動，共有近4,000位同仁與眷屬參加。大同集團董事長王光祥感...

房市反轉怎買屋？房仲推這種宅「還有增值空間」

永慶屋屋表示，部分國立大學腹地廣闊，具備多樣運動場地與綠地景觀，這些設施不僅供學生使用，也對周邊居民開放，對區域房市加分...

打房發酵、七都預售解約349件 這都投資客翻車最多

591實價登錄指出，2024上半年房市受到新青安鼓舞，交易火熱，不過自8月銀行爆出限貸令，接續9月央行祭出第七波信用管制...

中華隊奪冠軍 房仲：三座新棒球場受矚目

中華隊在世界12強棒球賽中奪冠，讓國人對於棒球的熱情更上一層，除了各縣市舊有的棒球場，國內指標新興棒球場非「台北大巨蛋」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。