大同員工「教育補助金」可領1.1萬元 今年已發800萬元

大同（2371）日前於台北市立動物園舉辦一年一度集團家庭日活動，共有近4,000位同仁與眷屬參加。大同集團董事長王光祥感謝同仁們在工作努力及辛勞，其中，大同雙福委會截至今年10月底，已發放逾800萬元教育補助金，超過900人次享有福利。

王光祥表示，家庭是老天賜予的最好禮物，同仁們就是大同公司的家人，和眷屬們一起，組成大同大家庭；大同提供同仁們安定友善的工作環境、尊重員工職涯發展意願、關懷照顧同仁、打造幸福企業是公司的企業社會責任。

他特別感謝同仁們在工作上的努力付出與辛勞，也感謝眷屬們默默在生活上對同仁們的照顧及體諒，更感謝同仁與家人們對大同的支持愛護、信任與忠誠，讓大同百年來屹立不搖，勇於戰勝產業變遷，堅定自信的邁向創業第106周年。

王光祥強調，員工是公司最重視的資產，也是長年支持大同的忠實股東，大同第3季財報累計每股純益已達到3元，本業獲利創下近8季新高，「相信未來在所有大同人的辛勤努力下，公司的表現一定會持續向上攀升。」

大同公司員工福利政策多元，包含重視員工身心平衡的年度健檢、心理諮商、健康講座與促進活動，同時，也有結婚生育喜慶補助、本人及子女教育補助、生日補助、旅遊補助及喪葬補助等。

大同職工福利委員會及財團法人大同聯合職工福利委員會，每年提供大同員工本人或子女就讀高中職每學期每位4,800元，大專院校每學期每位1萬1,000元的補助。