雅豐盃公益健走12月22日登場 號召7,000人熱情參加

由雅豐不動產團隊主辦的「第七屆雅豐盃慈善公益健走」活動，將於12月22日在潭子區僑忠國小熱鬧展開。雅豐喊出「您來運動、雅豐就為您捐一百元」。

民眾不僅可以免費參加，且運動還能做公益，雅豐會幫每位報名者捐出100元做公益，今年目標是號召7,000位民眾熱情參加，目前已吸引約2,000名民眾搶先報名。

「雅豐盃」過往共吸引超過2萬4,000人參與，活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，參與民眾走出健康還可以做公益，為潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地區弱勢族群募集關懷，累計捐款已突破240萬元。

雅豐不動產團隊是在地知名企業，秉持著取之於社會用之於社會的精神，連續七年舉辦「雅豐盃」公益慈善健走活動，活動一年辦得比一年熱鬧，以參加健走人數為每人捐贈100元，發揮企業社會責任精神，讓更多人響應一起做公益。

而捐贈金額主要用來協助潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地區學校清寒營養午餐、獎助學金，以及地方中低收入戶急難救助金，幫助社會需要的人。

今年除了歡樂裝扮比賽健走，還有許多吃喝玩樂的攤位，用嘉年華會方式增進聖誕繽紛的氣氛，鼓勵民眾運動，維持健康體魄，讓生活充滿熱情和活力。

雅豐不動產團隊董事長紀樹能指出，透過「雅豐盃」公益活動，將愛與希望擴及到身邊所有的人，只要願意付出愛心，社會就能更美好，也藉由捐款拋磚引玉，讓更多人去關懷到社會上弱勢族群，更鼓勵大眾，工作之餘也要多和全家大小走出戶外運動，擁有健康才是個人與家庭的無價之寶。

本屆公益健走活動的捐款，將捐贈清寒優秀獎學金給大雅區上楓國小、神岡區社口國小、潭子區僑忠國小、北屯區頭家國小、豐原區豐原國中與合作國小、后里區啟明學校、沙鹿區家扶中心。

雅豐公益協會理事長紀陳英鳳特別感謝此次台中市政府地政局全力支持，和60多家共襄盛舉贊助的企業單位，眾人的愛心讓社會更美好。

台中市地政局長吳存金表示，「雅豐盃慈善公益健走」每年都吸引大批民眾參與，除了健走也做公益，她肯定雅豐不動產團隊拋磚引玉，在冬日裡為社會帶來善的循環與溫暖力量。

雅豐盃第七屆慈善公益健走活動，將於12月22日早上8點從潭子僑忠國小出發，行經綠空廊道抵達滑板場後折返原點，來回距離5公里，活動現場除了熱鬧健走，還有歡樂裝扮比賽，應景過節歡樂氛圍，更有聖誕老公公送精美禮品給小朋友。

現場還有免費視障按摩，僑忠國小學生直笛、后里啟明學校舞獅等單位表演，摸彩抽gogoro機車、大尺寸液晶電視、多部腳踏車等大獎豐富精彩，要讓民眾一起度過健康、精神飽滿的假日。

雅豐不動產團隊成立於1997年底，在成立第20年舉辦第一屆雅豐盃公益健走活動。雅豐長年深耕大雅、神岡、豐原、潭子、后里、北屯、沙鹿等區域，深知消費者需求，主打客製化的建築設計，深獲客戶喜愛，歷年累積完銷50多個建案。

現今，雅豐不動產團隊已是囊括建設、營造、代銷、仲介、建材與綠能共六個部門的專業團隊，垂直整合一條龍服務，更從早期3人成長至目前200人的規模。