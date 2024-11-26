房市反轉怎買屋？房仲推這種宅「還有增值空間」

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
許多大學具備多樣的運動場地與綠地景觀，提供周遭居民運動和休閒的場所，成為周遭房市的一大亮點。房市示意圖／永慶房屋提供
許多大學具備多樣的運動場地與綠地景觀，提供周遭居民運動和休閒的場所，成為周遭房市的一大亮點。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶屋屋表示，部分國立大學腹地廣闊，具備多樣運動場地與綠地景觀，這些設施不僅供學生使用，也對周邊居民開放，對區域房市加分不少。

永慶房產集團盤點雙北校地面積超過10公頃的國立大學校區，統計近三年周遭房價及漲幅。其中台北藝術大學、台北大學周邊房屋單價最親民，僅需4字頭出頭，近一年皆有10%左右漲幅。

另外超過10公頃的大學，還有台灣師範大學。陽明交通大學北投校區，政治大學、台北市立大學天母校區，台灣大學等，其中台灣師範大學周遭為單價唯一破百的大學。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，上述國立大學除能提供民眾休閒運動，周邊也形成商圈，生活機能豐富，加上學校周遭居住環境相對單純，受到不少自住、為子女置產等客群青睞。在近期貸款緊縮和第七波信用管制的背景下，上述因素也讓國立大學周遭房價的保值性佳，甚至還有增值空間。

根據永慶統計，2024年台北藝術大學和台北大學的周邊房價分別僅有40.9萬元和42.7萬元，相比其他國立大學校區周邊房價動輒60萬元以上實惠許多。

近一年北藝大周遭房價明顯走揚，以10.1%的漲幅位居冠軍。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北藝大有充沛綠地，可遠眺淡水河河口與觀音山美景，校園內也有關渡美術館，可欣賞各種展覽活動，對生活品質大大加分。

台北大學周遭則是以42.7萬元位列單價第二實惠的大學校區。陳金萍表示，北大特區生活機能日趨成熟，加上台北大學腹地廣闊，休閒設施、綠地環境充足，吸引不少注重生活品質，以及退休族群前往置產。

2024台灣師範大學周邊房價已站穩百萬元大關，來到104.2萬元，成為雙北最貴的國立大學宅。

陳金萍表示，台師大位處台北市精華地段，鄰近捷運古亭站，緊鄰師大夜市商圈，加上明星學區加持，文教、商業及生活機能豐富，吸引不少教職人員或是有學區設籍需求的家庭進駐，房市買氣穩定，也讓房價有所支撐。

台灣大學為台灣第一學府，其周遭單價也來到98.2萬元，台大緊鄰捷運公館站，交通相當便捷，鄰近知名的公館商圈，並且校地面積逾100公頃，綠地、運動設施豐富，環境充滿文教氣息，促動自住或長期置產需求穩定。

近一年雙北國立大學各校區周遭中古屋房價及漲幅。資料來源／永慶房屋
近一年雙北國立大學各校區周遭中古屋房價及漲幅。資料來源／永慶房屋

台北大學 房價

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