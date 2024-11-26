PCB廠商燿華現增申購開始定價26元 價差26%
PCB廠商燿華（2367）現正辦理現增，申購今日開始承銷價26元，相較現股價差約26%，申購為今日起至11月28日並預計12月2日抽籤並於12月10日匯入集保。
燿華為車用PCB、低軌衛星概念股，研究機構TrendForce預測2021~2025年全球衛星市場產值將由2,830億美元提升至3,570億美元，年複合成長率(CAGR)達2.6%。隨著5G與低軌道衛星的需求及應用不斷擴增，可望為相關地面設備與零組件帶來龐大商機。
燿華電子董事長張元銘日前在電路板國際展會上受訪說，預期2025年燿華營運將較今年好，主要來自AI應用成長驅動，身兼TPCA 泰國 PCB 聯誼會會長則將協助台廠在泰國的人才招募與培育。
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