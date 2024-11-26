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打房發酵、七都預售解約349件 這都投資客翻車最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
七都預售屋解約數量高雄最多，又以前鎮、楠梓、左營解約狀況較明顯。圖／591房屋交易網提供
七都預售屋解約數量高雄最多，又以前鎮、楠梓、左營解約狀況較明顯。圖／591房屋交易網提供

591實價登錄指出，2024上半年房市受到新青安鼓舞，交易火熱，不過自8月銀行爆出限貸令，接續9月央行祭出第七波信用管制，買氣一路降到冰點，預售屋也逐漸浮現解約潮。

根據591實價登錄統計，七都預售屋自今年8月起迄今，3個月內已解約349件，相當於每月超過百件預售屋解約，其中又以高雄占91件居冠，該區受惠科技題材帶動，吸引大量投資買盤，預售屋交易爆量，然而近期房市急凍，投資客翻車連帶推升解約件數。

591表示，央行下重手，不只防堵投資客炒房，就連部分換屋族也因為自備款問題遭受波及，且由於預售屋禁止換約於2023年7月上路，早期交易的買方，還能獲利搶先下車，而新制實施後才買的預售屋就只剩解約一途，因此預估後續認賠出場的狀況恐怕只會愈來愈多。

根據統計，七都預售屋解約數量以高雄91件最多，其中前鎮、楠梓、左營解約狀況最明顯，三區房市皆因科技題材帶動，像是前鎮受惠上半年亞灣區AI熱潮，助攻買氣，而楠梓、左營近年有台積電設廠加持，市場炒作氛圍濃厚，然而由於實際需求尚未提升，投資客出現資金缺口又找不到「接盤俠」，來不及下車就只能解約出場。

解約重災區第二名為桃園，8月至今共63件預售屋解約，其中桃園、中壢、觀音都有10件以上的解約量，桃園近年因各大重劃區蓬勃發展，且房價相對具優勢，吸引雙北首購族移居，預售案如雨後春筍般爆量，不過近期房市轉冷，生活機能或重大建設仍未到位的區域，解約狀況逐漸湧現。

第三名則是台中，預售屋解約數量共55件，又以三大屯區解約量最多，尤其北屯高達16件，解約物件中甚至不乏高總價產品，顯示部分換屋族受到打炒房影響，進而中斷購屋計畫。

新竹縣市近3個月共51件預售屋解約，其中竹北就包辦40件，解約量多集中在單一預售案，該案由於已經停工超過一年，造成部分買方陸續解約，挹注新竹整體解約數。

台南與新北預售屋解約量都是37件，台南房市話題較少，多為自住買盤或長期置產客，整體預售屋交易量平穩，因此解約狀況不明顯。

新北雖然預售屋交易火熱，但由於交通便捷，且擁有強勁的就業人口支撐，市場脫手性高，選擇解約的買方較少。

台北市近3個月僅15筆解約，台北市預售案原本就不多，加上客群多半資金雄厚，受打炒房影響程度小，解約量七都最少。

七都近3個月預售屋解約數量。資料來源／591實價登錄
七都近3個月預售屋解約數量。資料來源／591實價登錄

房市 預售屋

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