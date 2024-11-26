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中華隊奪冠軍 房仲：三座新棒球場受矚目

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北大巨蛋。圖／台灣房屋提供
台北大巨蛋。圖／台灣房屋提供

中華隊在世界12強棒球賽中奪冠，讓國人對於棒球的熱情更上一層，除了各縣市舊有的棒球場，國內指標新興棒球場非「台北大巨蛋」莫屬，接下來還有兩座新的棒球場，包括台南安南區的「亞太國際棒球訓練中心」，以及屏東「屏東縣立國際棒球場」。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，這三座新棒球場周邊今年房價與行政區行情比較，其中亞太棒球村周邊均價每坪31.3萬元，比起安南區均價27萬元高出一成五；而台北大巨蛋周邊均價為98.7萬元，也比信義區均價高了一成。屏東棒球場位置較偏，則是低於區域均價11%

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，棒球被視為台灣國球，棒球資源相對比其他運動還豐沛，幾乎各縣市都有棒球場，周邊發展也都相對成熟，變化不大。

最新的台北大巨蛋，從開幕至今舉辦多場相關活動，估算超過140萬人次進場，每一次活動都帶動東區商圈的人潮和錢潮，因周邊還有松菸和小巨蛋，因此該區段不僅住宅行情具有支撐性，周邊店面行情租賃或置產也都明顯回溫。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，亞太國際棒球訓練中心，位於史博館特區，該區受惠北外環快速道路交通機能，約15分鐘可快速串聯至南科特區，鄰近另有和順工業區就業人口紅利，因此磁吸不少科技就業買盤進駐，受整體公共建設發展帶動，成為台南熱門新興重劃區之一。

薛大川分析，亞太國際棒球訓練中心周邊多以透天住宅為主，大樓產品較稀有，主要預售大案為「南科卓越城」，單案就有逾千戶推案量體，最高成交單價已破4字頭，總價帶約在1,100~1,500萬元左右，受新案拉抬也點亮該區房價表現，不過目前特區生活機能仍有賴其他生活圈，待未來新案完工，以及亞太棒球村二期的2.5萬座席成棒主球場落成後，有望為該區挹注豐沛人口紅利，並帶旺商機發展。

今年底將開工的屏東縣立國際棒球場，目前周邊均價16.5萬元，比起屏東市均價18.6萬元還低了11.3%。

張旭嵐說明，該球場緊鄰未來的屏東高鐵站，並串聯六塊厝車站、屏東科技園區及屏東科學園區，但因目前屏東高鐵特定區還在規劃中，附近少有住宅推案，目前多為透天型產品，機能也尚未到位，房價也相較屏東市區親民。

第一建經研究中心副理張菱育指出，未來還有幾個棒球場整新後陸續開放，新竹棒球場改善工程正在如火如荼的進行中，重新啟用可能要等到2026年，而苗栗唯一擁有棒球場規格的大倫國中分校棒壘球場面臨拆除，縣府也在評估其他合適的新場地，隨著全民瘋棒球的熱潮再起，新建中以及改善中的棒球場工程進度，將再被大眾所關注。

新興棒球場周邊房價行情。圖／台灣房屋提供
新興棒球場周邊房價行情。圖／台灣房屋提供

北大 大巨蛋 房價

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