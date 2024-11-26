快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

聽新聞
0:00 / 0:00

羅東公所前最受關注「機關用地」外傳被台北人砸下3億買走

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
外傳被台北人以3億多元買走的土地，位於羅東夜市與中山公園商圈，雖是私有地，但被編定為「機關」用途。記者戴永華／攝影
外傳被台北人以3億多元買走的土地，位於羅東夜市與中山公園商圈，雖是私有地，但被編定為「機關」用途。記者戴永華／攝影

宜蘭羅東商圈寸土寸金，鎮公所前方一筆近年來備受關注的「機關用地」，傳出上個月以超過3億元的驚人天價被台北人買走，每坪約50萬元，遠高於機關用地行情，引起譁然熱議，買主就等它將來變更「商業用地」獲利？縣府地政處表示，目前尚未見到買賣實價登錄

630坪土地位於興東路旁，羅東夜市與中山公園對面，多年前是公車客運總站，雖是私人土地，但被編定為「機關」用途，目前地上建築物出租商家賣場，後方是停車場。前後幾任羅東鎮長都有意透過徵收想取得這筆土地，但地主惜售，要不就是被民間以高價買走。

當地行政機關包括羅東鎮公所、衛生所、羅東地政事務所及停車場公共造產，土地全屬公家機關，唯獨只有興東路旁這塊私有地，背後隱藏的龐大商機格外惹人關注，每到選舉就被拿出來討論。

外傳，這筆機關用地在上個月被台北人以3億多元買走，掀起坊間議論不斷「瘋了嗎」？內行人分析，若依外傳每坪約50萬元價格成交，遠高於機關用地每坪10萬元行情，但對比附近商業區地段市價每坪120萬元，將來一旦土地變更商業用途，獲利至少超過一倍以上。

截至目前的地政單位資料，看不到這筆土地買賣實價登錄。縣府地政處表示，依規定土地成交過戶後，兩個月內要辦理實價登錄，若真是上個月土地被買走，不見得這麼快就上網登錄。

就在此時羅東鎮公所辦公廳舍是否原址重建？或搬遷買地新建？也引爆各方討論。主張遷建者認為，鎮公所遷走之後，可變更為商業用地；主張原址重建者認為，鎮公所改建迫在眉睫，買地再建要花不少錢，緩不濟急。

鎮公所希望仿照台北市信義區市政府大樓，多功能用途，原址重建，現已完成規劃設計，並編列臨時辦公室搬遷預算2858萬元送代表會審議，但因鎮民代表意見相左，預算仍卡關，適巧又傳出興東路旁「機關用地」被買走，一連串話題更惹人議論。

黃金區塊的機關用地面積約630坪，每到鎮長選舉的討論度都相當高。圖／讀者提供
黃金區塊的機關用地面積約630坪，每到鎮長選舉的討論度都相當高。圖／讀者提供
羅東鎮這筆備受爭議討論的「機關用地」，傳出最近被台北人以3億多元的驚人天價買走。記者戴永華／攝影
羅東鎮這筆備受爭議討論的「機關用地」，傳出最近被台北人以3億多元的驚人天價買走。記者戴永華／攝影
羅東鎮這筆備受爭議討論的「機關用地」，傳出被台北人以3億多元的驚人天價買走。記者戴永華／攝影
羅東鎮這筆備受爭議討論的「機關用地」，傳出被台北人以3億多元的驚人天價買走。記者戴永華／攝影

停車場 實價登錄

延伸閱讀

彰化「機28」用地變身大型商場 因為這些原因卡住

草屯鎮長簡景賢驟逝 投檢相驗死因為自然死亡

影／盒子打開蛆彈出來！宜蘭羅東全聯松花皮蛋全面下架

薄瓜瓜與宜蘭羅東望族之女在台婚宴 選在新竹縣的南園舉辦

相關新聞

演唱會經濟 爆千億元動能…必應點出市場連旺三年

台灣演唱會經濟連三年大旺，千億元動能一波波。必應創造董事長周佑洋昨（25）日表示，台灣演唱會經濟從去年起堪稱「大爆發」，...

中華隊奪冠軍 房仲：三座新棒球場受矚目

中華隊在世界12強棒球賽中奪冠，讓國人對於棒球的熱情更上一層，除了各縣市舊有的棒球場，國內指標新興棒球場非「台北大巨蛋」...

羅東公所前最受關注「機關用地」外傳被台北人砸下3億買走

宜蘭羅東商圈寸土寸金，鎮公所前方一筆近年來備受關注的「機關用地」，傳出上個月以超過3億元的驚人天價被台北人買走，每坪約5...

打炒房挫買氣？ 台中抵費地標脫率連2低於三成建商觀望

央行祭出打炒房措施，向來搶手的台中市政府抵費地標脫率連2次低於3成，繼今年9月僅23.6%，近期釋出258筆土地，脫標率...

「買奶粉換PS5」爆炒上新聞 大樹藥局在玩什麼把戲？

近日一則「買奶粉換PS5（SONY遊戲機）」的社群貼文瞬間引爆網路，各界議論紛紛，爸爸們驚喜連連：「真能靠奶粉換到PS5？」瞬間讓新聞主角大樹藥局的成為話題焦點。

不怕人才荒！緯創捐10億在南科蓋緯創樓 估3年完工

緯創（3231）為促進產學合作與人才培育，攜手陽明交大在台南歸仁校區打造完善的AI半導體人才基地，據悉，此建案名為「緯創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。