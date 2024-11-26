羅東公所前最受關注「機關用地」外傳被台北人砸下3億買走

宜蘭羅東商圈寸土寸金，鎮公所前方一筆近年來備受關注的「機關用地」，傳出上個月以超過3億元的驚人天價被台北人買走，每坪約50萬元，遠高於機關用地行情，引起譁然熱議，買主就等它將來變更「商業用地」獲利？縣府地政處表示，目前尚未見到買賣實價登錄。

630坪土地位於興東路旁，羅東夜市與中山公園對面，多年前是公車客運總站，雖是私人土地，但被編定為「機關」用途，目前地上建築物出租商家賣場，後方是停車場。前後幾任羅東鎮長都有意透過徵收想取得這筆土地，但地主惜售，要不就是被民間以高價買走。

當地行政機關包括羅東鎮公所、衛生所、羅東地政事務所及停車場公共造產，土地全屬公家機關，唯獨只有興東路旁這塊私有地，背後隱藏的龐大商機格外惹人關注，每到選舉就被拿出來討論。

外傳，這筆機關用地在上個月被台北人以3億多元買走，掀起坊間議論不斷「瘋了嗎」？內行人分析，若依外傳每坪約50萬元價格成交，遠高於機關用地每坪10萬元行情，但對比附近商業區地段市價每坪120萬元，將來一旦土地變更商業用途，獲利至少超過一倍以上。

截至目前的地政單位資料，看不到這筆土地買賣實價登錄。縣府地政處表示，依規定土地成交過戶後，兩個月內要辦理實價登錄，若真是上個月土地被買走，不見得這麼快就上網登錄。

就在此時羅東鎮公所辦公廳舍是否原址重建？或搬遷買地新建？也引爆各方討論。主張遷建者認為，鎮公所遷走之後，可變更為商業用地；主張原址重建者認為，鎮公所改建迫在眉睫，買地再建要花不少錢，緩不濟急。