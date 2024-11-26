打炒房挫買氣？ 台中抵費地標脫率連2低於三成建商觀望

央行祭出打炒房措施，向來搶手的台中市政府抵費地標脫率連2次低於3成，繼今年9月僅23.6%，近期釋出258筆土地，脫標率僅29.1%，開發商觀望氣氛濃厚。房仲分析，受央行第七波信用管制影響，開發商明顯縮手；也有開發商認為，能整合鄰地有限。

台中市地政局統計，今年初13期、14期重劃區抵費地標售123筆土地，標脫率40%；今年九月13期抵費地標售，釋出212筆，標脫率23.6%；本月21日標售13期、14期等共258筆標的、合計逾5萬坪，最終75筆土地標脫，標脫率約29.1％，為中市府進帳95.3億元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中連2次土地標售標脫率低於3成，與房市多頭時期動輒5成以上的標脫率相較，仍顯清淡。受到央行第七波選擇性信用管制措施影響，此次開發商明顯縮手，以13期土地來說，多數低於300坪，超過千坪土地底價直逼區段高水位全數流標，開發商觀望心態濃厚。

也有開發商私下表示，多數開發商早已布局，加上此次釋出土地面積小，能整合鄰地有限。

這次標售的拿下單價王．溢價王「雙冠王」為14期重劃區「環中段74地號」商五土地，面積191坪，得標單價125.9萬元，改寫環中段單價新高；總價王為北屯機捷特區碧柳段220-1地號的特定商業區土地，面積1210坪，以11.18億元標脫。

台灣房屋松竹11期特許加盟店東黃鉦凱分析，這2塊地都是高容積的商業區，其中，奪「雙冠王」的土地面積不大，但位處漢神洲際購物中心與太子置地廣場兩大商場中間，挾地段優勢。