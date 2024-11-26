中鋼連14年獲經濟部產業發展署 「產業溫室氣體自願減量績優廠商」

經濟部產業發展署11月25日假集思台大會議中心舉辦2024產業淨零轉型成果發表暨研討會，中鋼2023年加大力度推動節能減碳工作，年減碳量高達32.1萬噸CO2e，創造卓越績效，並榮獲「2024年度產業溫室氣體自願減量績優廠商」，由環境保護處吳一民處長代表公司接受經濟部產業發展署楊志清署長頒獎，也是中鋼連續14年獲頒此殊榮。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部產業發展署自2005年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼2023年合計提列多達181件溫室氣體自願減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會查訪，確認年減碳量高達32.1萬噸CO2e，減碳成效為2022年四倍之多，相當於830座大安森林公園年吸碳量，再次榮獲今年度溫室氣體自願減量績優廠商。中鋼連續14年獲獎，顯示近年擘劃多元減碳策略，在全體同仁努力實踐下，積小勝為大勝，累積出有目共睹的減碳佳績。

煉鐵製程主要以天然開採的鐵礦砂為原料，和冶金煤冶煉的焦炭及助熔劑一同從高爐頂端投料，再利用熱風爐將攝氏1,200度熱風吹進高爐，透過還原化學反應產出鐵水，中鋼去年所提報的減碳專案，以「三號高爐操作技術精進」成效最為顯著。首先，高爐頂端投入多達幾十萬顆原料，布料好壞攸關燃燒及透氣，中鋼利用投料角度調整優化，大幅提升氣體利用率；另外，高爐中段設置鼓風爐參數自動調整系統，透過精準的熱風噴吹控制，提高爐氣品質及促進熔融效率，並進一步穩定高爐出鐵時間，使得三號高爐不僅一年達到減量17.1萬公噸CO2e的優異成效，且一年也能節省約新台幣4.65億元的能耗成本。

在軋鋼製程部分，中鋼去年也提報「第二熱軋工場扁鋼胚智慧動態間距出爐系統」減碳專案。熱軋工場常態以3塊扁鋼胚分別在熱軋產線不同製程階段進行軋延，高溫鋼胚表面接觸空氣會快速氧化生鏽，中鋼過往須啟動四台泵浦驅動執行噴水除鏽作業，以確保鋼材表面品質符合客戶需求。為達到深度節能效益，經過中鋼現場工程師創意發想，除了修改原製程電腦採用的程控軟體，也導入智慧化技術創建「扁鋼胚智慧動態間距出爐」模組，將兩台最大用水量的粗軋除鏽器與精軋除鏽器錯開噴水，不但節省尖峰用水量，也成功減用1台泵浦，每年可減少用電量達1,900萬度，換算減碳量達9,390噸CO2e。