不怕人才荒！緯創捐10億在南科蓋緯創樓 估3年完工

緯創（3231）為促進產學合作與人才培育，攜手陽明交大在台南歸仁校區打造完善的AI半導體人才基地，據悉，此建案名為「緯創樓」，主要是由緯創捐贈大約新台幣 10 億元額度內的資金，所規劃興建之地上5層樓、地下1層樓的建物，該建案已自22日正式開工，預定在3年內完工、啟用。落成後可望促進產學合作與人才培育，帶動及強化台南的產學研究聚落效應，為沙崙綠能科學城吸引更多人才與產業進駐。

對此，陽明交大特地於22日在旗下台南歸仁校區舉行動土典禮，現場包括台南市黃偉哲市長、林奇宏校長、致遠基金會施振榮董事長、群聯電子（8299）鄺宗宏董事暨資深執行副總經理、緯創資通沈慶堯營運架構長暨技術長等重要人士皆親自到場，而副校長暨台南分部主任陳永富也代表校方，與來自各界的眾多貴賓進行交流，並見證這一個歷史性的時刻。

據緯創日前公告的資料所顯示，陽明交大計畫提供臺南分部校地，預計基地面積為8,100平方公尺（約2,450坪），用於興建不動產。捐建的建物將包括地上5層樓、屋頂（R1F）及地下1層樓，總樓地板面積初估約為5,712坪。團隊在完成興建不動產且將建物所有權捐贈陽明交大後，承租捐建館舍面積不超過總樓地板面積比例之70%。

而「緯創樓」建物以「超」與「躍」作為設計概念，代表「超越未來」與「躍動」，顯示緯創資通與陽明交大立於斯土，放眼國際的胸懷，更有圓融、天圓地方的意象，開放式中庭花園與階梯式廣場，讓產學隨時隨地跨域交流，科技與人文在三樓空中音樂廳，激盪出不同的火花；在環境保護方面，於五樓屋頂設置太陽能綠電，減少碳排放。以緯創樓為基地，強化智慧製造與智慧綠能產學，共創研發與人才培育。

陳永富表示，本校與緯創共同規畫打造之教學實驗園區，預定於3年內完工啟用，未來將為台南校區提供更先進的教學實驗場域，而產學大樓不僅代表著企業對學校的支持，更建立雙向互惠產學合作平台，未來能讓科技業專業人才與學校師生共同研究交流，進行知識交流與技術合作，進一步推動學術界與產業界的密切合作。

此外，陽明交大與緯創資通也在同一天舉行「智慧與綠能產業創新聯合研發中心」的啟用儀式。該中心包括「智慧 PCBA 生產區」、「工業物聯網實驗室」及「智慧自動化實驗室」，將成為智慧製造與智慧綠能研發的重要基地，除可作為學生實踐理論的學習實驗場域，也可對外提供對人機協作型手臂操作人才訓練及技能認證。