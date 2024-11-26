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華航榮獲APEX三冠王

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
華航今年再度從六百多家國際航空脫穎而出，連續九年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽，卓越的服務表現，屢受國際大獎肯定。圖／華航提供
華航今年再度從六百多家國際航空脫穎而出，連續九年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽，卓越的服務表現，屢受國際大獎肯定。圖／華航提供

航空乘客體驗協會「ＡＰＥＸ」為全球航空知名評比，華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出，連續九年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒最佳客艙餐飲服務及Wi-Fi大獎等三大殊榮，顯現華航卓越的服務表現，屢受國際肯定。

「全球五星航空」大獎由旅客票選評比，包含客艙座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂及Wi-Fi等五大面向，華航今年再度脫穎而出。ＡＰＥＸ集團執行長Joe Leader表示，華航以台灣自然之美及東方美學的客艙設計風格，不論是豪華商務艙或是經濟艙，為旅客帶來舒適且富有文化意涵的飛行體驗，充分展現了ＡＰＥＸ「全球五星航空」榮譽的領導地位。

華航近年不斷提升機上餐點品質，持續與國內外知名餐廳聯名合作，打造「最強」機上餐飲，將米其林餐點端上高空，如越洋航線全艙等提供米其林三星頤宮中餐廳私房食藝；機上甜點也與法朋及五桐號合作，其中近期推出吉伊卡哇聯名甜品，深受廣大年輕旅客喜愛，冠軍麵包師傅陳耀訓聯名麵包也於全艙等供應。

另外，豪華商務艙／商務艙提供全罩式抗躁耳機及越洋航線豪華商務艙Moschino、豪華經濟艙Roots旅行包等機上服務用品，深獲旅客好評；近期機上影視娛樂系統也全面升級，還與串流平台合作。

華航表示，除持續引進Ａ321neo機隊，明年也將正式迎接首架七八七客機，打造煥然一新的客艙設計風格，提供旅客嶄新優質的飛行體驗。

華航 餐飲

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