海悅、達麗、華友聯聯手 拿下「高捷橘線O10站土開案」最優申請人

代銷大咖海悅國際（2348）25日公告，攜手合作夥伴達麗建設、華友聯建設拿下「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」最優申請人，這也是海悅首度布局捷運聯開案。

海悅國際表示，看好AI、半導體產業扎根南台灣，尤其是高雄市，因此決議與合作夥伴達麗建設、華友聯共同投資「高雄市大眾捷運系統橘線O10站(西側)及O10站(東側)」，並在今日獲選為最優申請人。

海悅國際指出，該案近衛武營國家藝術文化中心、Lalaport，且為捷運黃線、橘線雙捷運交會站，是未來高雄市中心到鳳山的核心地段，看好該案發展潛力因此與合作夥伴共同出手投標，其中海悅出資約10%。

海悅國際表示，「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」將採複合式開發，未來該案涵蓋旅館、商辦、住宅、店面等，其中飯店為海悅國際首度跨足領域，因此該案對集團來說具有指標意義。

據高雄市捷運局資料，「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」基地面積約達5,450坪，預計興建地上38~52層樓高、地下6層之複合式大樓，並將結合黃線Y18 站／橘線O10之站捷運站。