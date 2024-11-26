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投資展望論壇12月19日登場 陳博志：貿易分工帶來機會、利益

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台大經濟系名譽教授陳博志。（聯合報系資料照）
台大經濟系名譽教授陳博志。（聯合報系資料照）

川普2.0」時代來臨，未來經濟如何變化，全球關注。台大經濟系名譽教授陳博志認為，不公平政策和貿易障礙或保護主義，都只會存在於部分產品和部分國家之間，大部分的國際經貿仍會在世界貿易組織（WTO）的規範下進行。

他強調，「我們要面對的不是平坦、隨意走動的世界，但也不是只有小院高牆而道路斷絕的世界」。

經濟日報將於12月19日舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，陳博志將出席，並以「台灣經濟的未來」為題發表演講，同時針對台美經貿下的出超、貨幣政策和少子化等議題，提出因應對策。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

陳博志表示，台灣經濟未來怎麼走，看世界未來會怎麼走。八年前川普當選美國總統時，有人形容是「美中大象打架，台灣是小老鼠難免被踩到。」但小老鼠很靈活，還找到機會。

當時他建議台美合作發展可信賴的供應鏈。而今看來，川普第一次執政，台灣的經濟發展比大部分國家好，而美國的印太戰略也和我方建議一致。

對於川普再次執政，陳博志坦言，世界情勢比八年前稍悲觀一點，台灣要更小心努力，思考自己的路，也要為世界思考更好的建議。

一方面，八年來一些採取不公平政策的國家並未改革，而且改革能力降低；另一方面，自由經濟國家本來要用來對抗或抵銷外國不公平政策的手段，似乎讓人沉迷或習慣其方便和利益，而漸變成另一類不公平政策。這類壞習慣一旦形成，將來要改掉就不容易，且需要一段調整時間。

展望未來，陳博志認為，台商移回台灣的生產，可能將告一段落，不能再做台灣生產成長的重要動力。不過，貿易分工和資源流通可為國家和企業帶來機會與利益，因此絕大部分國家不會把經貿往來的路關掉。

他說，不公平政策和貿易障礙或保護主義，都只會存在於部分產品和部分國家之間，大部分的國際經貿仍會在WTO的規範下繼續進行。有些符合公平競爭的做法，漸成為多數重要國家的共識，例如對碳課稅和對企業課最低稅負，這可能使全球有更公平的制度。

他認為，未來台灣的經濟產業有很多不同的路可走，例如可以是縱橫世界的大象，可以稱雄一方的小虎，可以受國境保證的內需，可以凝聚國內生產鏈或國家隊的聯結產業。

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