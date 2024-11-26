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今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

航空三雄運動行銷 衝刺量能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空公司擴大運動行銷，拚客運。中華隊12強賽事奪冠，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）昨（25）日不約而同宣布，「用行動挺台灣囝仔」，除了為中華健兒獻上祝福外，也把運動行銷的動能再度擴大，推升未來客運量能。

華航昨日接台灣之光回台，機上宣布致贈球員及教練華航金卡尊榮會員；長榮航空在P12（世界棒球12強）預賽時就大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者；星宇航空宣布送所有球員全球商務艙不限航點機票。國內的行銷專家指出，不論是世界級的賽事，或是單一球類聯盟的比賽，只要擁有好票房、高收視率與社群討論聲量，都能帶動意想不到的商機。

星宇航空 華航 長榮航空

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