長榮航今年營運有望創高 客貨運量能都會「很亮麗」

長榮航空（2618）昨（25）日舉辦法說會，總經理孫嘉明認為，2025年航空客、貨運市場展望非常好；今明年的營運可望繼續高飛，客運、貨運量能都會「很亮麗」。業內估，今年長榮航營運可望創高，明年有機會拚成長。

長榮航空因應市場需求持續評估全球需求擴增新航點，歐洲市場明年上半年會與波蘭航空聯營台北-華沙航線；北美線新開航點也定案，預計在2025年11月3日開闢達拉斯，成為長榮航空北美第九個航點。

孫嘉明表示，長榮航空著眼全球航空客運市場需求，每天都在評估未來有潛力的航點，同時也不斷的加密航班，強化全球競爭力；長榮航已經是國內北美線最多航班的業者，每周已達到87班，其中，洛杉磯、舊金山各21班。至於歐洲市場，更是長榮航相當重視的地區，長榮航在歐洲已經有六個航點，包括巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯丹、米蘭及慕尼黑，長期也一直在評估要加開最適合的航點，包括瑞士、西班牙及北歐重要城市都在評估。

考量到東歐的市場需求，再加上長榮航的機隊概況，明年上半年歐洲會先跟波蘭航空合作，採共掛班號來擴增航點，成為長榮航歐洲第七個航點，也間接擴大東歐市場布局；明年消費者可以直接購買機票到波蘭，從台北出發，前段可搭長榮航空至維也納，後段由波蘭航空飛到波蘭，細節正在洽談中，希望明年上半年完成開航。

航空貨運市場的部分，孫嘉明表示，東南亞的客貨需求成長，已是現在進行式，將密切關注貨流變化，若製造業回流美國，美國出口也會增加；航空貨運市場是受惠於電商、高科技產品持續出貨，看好電商未來仍將蓬勃發展看好明年航空貨運的上行趨勢，貨運會更亮麗。

孫嘉明進一步指出，仍需持續觀察川普當選後要怎麼執行政策，若「製造業會回流美國」，相對美國出口會增加，也會出現全新的商機；另外，近期也有不少台商前進墨西哥設廠，會有部分零件是從亞洲出貨到墨西哥，長榮航明年新增達拉斯航點後，加上既有的休士頓航點，可在德州做跨境運送；會密切注意貨流變化，並將貨機運能做最佳調整。