兩岸觀光難回溫 業者盼解禁團令

疫情解封快滿兩年，兩岸觀光卻始終難以回溫，旅行公會全聯會等團體昨赴交通部觀光署遞交陳情書，盼政府解除禁團令；觀光署旅行業組長湯文琦代表接下陳情書，並強調會針對陳情內容研議，若有進一步明確消息，會再與業者說明。

「我們要工作」、「要生存、求溫飽」旅行公會全聯會等團體，昨天在觀光署前舉牌，並遞交陳情書，高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，自二○二○新冠疫情至今已逾四年九個月，這四年多來，台灣觀光業止步不前，日漸衰退，且是雪崩式瀕臨瓦解，結束營業、改行轉業比比皆是，波及到的觀光產業從業人口遠超過兩百萬人。

「我們站在海嘯第一排」，蔡宗佑指出，原以為疫情解封後能大展拳腳，但因禁團令，給予台灣超過百分之七十以上、主要以中國旅遊為主業務的旅行社致命一擊；全台有四千多家旅行社，大陸市場占觀光業四成多，禁團令部解除等於只開放一半，盼政府盡快解除禁團令，否則旅遊業很難生存。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，交通部先前常提到，雙邊旅遊數量不對等，台灣今年出去兩百萬人，希望大陸也開放兩百萬人來台旅遊，但台灣現在持續有禁團令，大陸方會認為台灣沒有誠意，希望觀光署對此回應，民眾都希望組團到大陸旅遊，政府應與大陸好好溝通，總是要有一方態度先軟化，中國大陸這麼大，台灣應該軟一點，觀光署設定一千萬國際客目標，若開放陸客，相信絕對可以達標。

觀光署旅行業組長湯文琦表示，業者的聲音均已聽到了，也收到陳情書，後續會跟相關單位反映。