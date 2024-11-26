演唱會經濟 爆千億元動能…必應點出市場連旺三年

台灣演唱會經濟連三年大旺，千億元動能一波波。必應創造（6625）董事長周佑洋昨（25）日表示，台灣演唱會經濟從去年起堪稱「大爆發」，去年起、今年都是900場左右，明年也差不多，三年連三旺。

業界指出，一年900場演唱會，預期可帶動一波波演唱會經濟學，以北高兩市為例，影響所及包括周邊的百貨、商城、旅宿、飯店、餐飲業者等都可望雨露均霑，至少帶來千億元經濟動能。

不過，周佑洋表示，台灣去年、今年到明年這三年每年900場的演唱會，以相關供應鏈的人力、物力胃納量來說，這也差不多是「撐到最頂」，亦即台灣的演唱會的量能差不多就是這樣。

至於這一波演唱會熱潮後，未來要如何有所突破，周佑洋指出，近年演唱會在疫後商機大爆發，但已經逐漸攀向高點，預期接下來國內市場走向平穩發展，下一步成長動能瞄準海外商機，除引進更多優秀海外藝人來台開唱外，也會將華語音樂歌手帶向海外市場。

針對台灣演唱會經濟，寬宏國際認為，疫情後差不多已來到高點，加上天王、天后級歌手都舉辦演唱會了，正常來說，重量級的歌手不太可能年年舉辦演唱會，所以未來要突破，可能需要更多海外的藝人來台灣。

展望未來規劃，周佑洋表示，第4季為傳統旺季，按照往年慣例，第4季已進入必應業務高峰期，業務量能依然持續增加，公司今年同時承接台北、台中、花蓮、高雄等四城市跨年，截至10月，必應參與演出會場次已達約500場，預計11、12月可再增加約300至400場，全年參與場次可達900場，維持去年一樣的水準。

周佑洋表示，近年必應延伸營運觸角朝主辦業務邁進，進優秀海外藝人來台開唱，參與包括日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer巡演台灣站演出，下一步將引進國外知名IP演出，包括音樂祭等。展望2025年目標，周佑洋表示，台灣演出的主辦業務會持續增加，將把華語音樂歌手的優秀演出帶到其他國家。