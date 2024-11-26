亞泥減碳績優 十度獲獎

經濟部產業發展署昨（25）日表揚「產業溫室氣體自願減量績優廠商」，亞洲水泥花蓮廠第十度榮獲這項殊榮，穩居全國得獎次數最多工廠的寶座，堪稱國內減碳先鋒。

出席領獎的亞泥（1102）花蓮廠首席副廠長陳志賢表示，亞泥始終創新和行動並行，全面落實循環經濟，追求永續生產，象徵產業界攜手推動綠色製造的共同決心。

低熟料水泥被視為是水泥業降低碳排放的關鍵技術之一，亞泥多年來的減碳成果，正是技術創新和實際行動的結合。水泥製程中，石灰石煅燒產生的碳排放約占60%、燃料燃燒占35%，電力能源間接則占5%。

亞泥多管齊下，徹底改善生產過程，包括以礦物細料、還原碴、焚化再生粒料等廢棄物，替代部分石灰石；使用固態再生燃料、木屑、下水道汙泥等廢棄物，替代部分煤炭；投資設備提高處理效率；調整熟料使用比例，積極研發生產低碳水泥。亞泥2023年減碳成效更佳，比前一年減少50,776噸CO2e排放量。另生產8.7萬噸低碳水泥。

亞泥的減碳實績不但在台灣受到肯定，還吸引國際關注。在第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）舉辦期間，全球水泥和混凝土協會（GCCA）發表的《淨零解方報告》就特別提到「亞泥正積極供應更低熟料含量的水泥」。除了是對亞泥長期投身低碳技術認可，也證明亞泥用具體行動實踐對環境的承諾。

亞泥花蓮廠近日也獲頒產業發展署的2024綠色工廠標章，這是國內首次有水泥和預拌混凝土廠取得這項認證。審查過程中，亞泥花蓮廠的硬體取得內政部綠建築標章，軟體通過經濟部清潔生產評估，達成32大項、228個指標要求，成為綠色工廠標竿。

亞泥強調，以永續理念為核心，以創新技術突破傳統產業發展瓶頸，為產業轉型和全球綠色發展注入新動力。