快訊

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

亞泥減碳績優 十度獲獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥花蓮廠減碳績效卓越，不但是溫室氣體自願減量獲獎次數最多工廠，低碳解方更登上今年的COP29，圖中為亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢。亞泥／提供
亞泥花蓮廠減碳績效卓越，不但是溫室氣體自願減量獲獎次數最多工廠，低碳解方更登上今年的COP29，圖中為亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢。亞泥／提供

經濟部產業發展署昨（25）日表揚「產業溫室氣體自願減量績優廠商」，亞洲水泥花蓮廠第十度榮獲這項殊榮，穩居全國得獎次數最多工廠的寶座，堪稱國內減碳先鋒。

出席領獎的亞泥（1102）花蓮廠首席副廠長陳志賢表示，亞泥始終創新和行動並行，全面落實循環經濟，追求永續生產，象徵產業界攜手推動綠色製造的共同決心。

低熟料水泥被視為是水泥業降低碳排放的關鍵技術之一，亞泥多年來的減碳成果，正是技術創新和實際行動的結合。水泥製程中，石灰石煅燒產生的碳排放約占60%、燃料燃燒占35%，電力能源間接則占5%。

亞泥多管齊下，徹底改善生產過程，包括以礦物細料、還原碴、焚化再生粒料等廢棄物，替代部分石灰石；使用固態再生燃料、木屑、下水道汙泥等廢棄物，替代部分煤炭；投資設備提高處理效率；調整熟料使用比例，積極研發生產低碳水泥。亞泥2023年減碳成效更佳，比前一年減少50,776噸CO2e排放量。另生產8.7萬噸低碳水泥。

亞泥的減碳實績不但在台灣受到肯定，還吸引國際關注。在第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）舉辦期間，全球水泥和混凝土協會（GCCA）發表的《淨零解方報告》就特別提到「亞泥正積極供應更低熟料含量的水泥」。除了是對亞泥長期投身低碳技術認可，也證明亞泥用具體行動實踐對環境的承諾。

亞泥花蓮廠近日也獲頒產業發展署的2024綠色工廠標章，這是國內首次有水泥和預拌混凝土廠取得這項認證。審查過程中，亞泥花蓮廠的硬體取得內政部綠建築標章，軟體通過經濟部清潔生產評估，達成32大項、228個指標要求，成為綠色工廠標竿。

亞泥強調，以永續理念為核心，以創新技術突破傳統產業發展瓶頸，為產業轉型和全球綠色發展注入新動力。

亞泥 減碳

延伸閱讀

學者：COP29訂碳交易機制 台灣有望藉此減碳

帶動產業升級 台南推地方產業創新研發創2.7億產值

緩不濟急 環團籲立院本會期通過2028無煤中火新決議文

證交所與碳交所攜手推動碳中和專業認證與減量額度交易平台

相關新聞

演唱會經濟 爆千億元動能…必應點出市場連旺三年

台灣演唱會經濟連三年大旺，千億元動能一波波。必應創造董事長周佑洋昨（25）日表示，台灣演唱會經濟從去年起堪稱「大爆發」，...

華航榮獲APEX三冠王

航空乘客體驗協會「ＡＰＥＸ」為全球航空知名評比，華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出，連續九年獲頒「全球五星航空」...

投資展望論壇12月19日登場 陳博志：貿易分工帶來機會、利益

「川普2.0」時代來臨，未來經濟如何變化，全球關注。台大經濟系名譽教授陳博志認為，不公平政策和貿易障礙或保護主義，都只會...

工具機產業強攻半導體相關設備 拚關鍵拼圖

工具機業者強攻半導體相關設備，包括上銀、百德、東台、瀧澤科、健椿等，均已切入並與國際大廠結盟。如今，和大、高鋒攜手半導體...

長榮航今年營運有望創高 客貨運量能都會「很亮麗」

長榮航空昨（25）日舉辦法說會，總經理孫嘉明認為，2025年航空客、貨運市場展望非常好；今明年的營運可望繼續高飛，客運、...

兩岸觀光難回溫 業者盼解禁團令

疫情解封快滿兩年，兩岸觀光卻始終難以回溫，旅行公會全聯會等團體昨赴交通部觀光署遞交陳情書，盼政府解除禁團令；觀光署旅行業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。