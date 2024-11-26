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大巨蛋抽成 藝人怕怕

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大巨蛋抽成無上限，藝人怕怕。演唱會經濟已經成為當代顯學，從周杰倫演唱會搶票秒殺的盛況可見一斑，不過，演唱會製作服務廠商必應創造卻透露，很多藝人都想去大巨蛋，但大巨蛋場租「抽成無上限」，嚇到很多人。

據了解，雖然大巨蛋是舉辦演唱會的大熱門場地，但藝人或經紀公司在攻蛋前要先評估口袋夠不夠深。因為支付單日全場的租金就要210萬元，票房再抽成、且沒有上限，正式表演前還要布置舞台，進行彩排等前置作業，再加上支付租金、水電費等，恐怕不是所有藝人都能負擔。

演唱會經濟要走的長遠，還是要「審慎觀察」，必應創造董事長周佑洋昨（25）日指出，疫情後各種演唱會大舉出籠，主要是疫情期間大家等待了很久，但現在度過解封之後的「爆發期」，必須當心市場疲乏的問題，例如市場對於票價、舉辦頻率等接受度等，換言之，不能看到演唱會好賺就拚命舉辦。

由於周杰倫、江蕙等人在大巨蛋辦演唱會引爆話題，周杰倫的票甚至在秒殺後還餘波盪漾，出現各類市場奇觀，外界關注明年是否有大巨蛋場次，周佑洋說，已有多組演唱會洽談中。

不過，大巨蛋是否一定是「票房保證」。周佑洋透露，其實不全然，關鍵在「抽成」。他指出，雖然很多藝人都想去大巨蛋舉辦演唱會，但大巨蛋是「比例抽到完」，等於場租費用抽成無上限，確實嚇到很多人。

周杰倫 大巨蛋 演唱會

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