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不到千元就能品嚐高級海陸雙拼 「季樂」進駐台中大遠百

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
季樂和牛鐵板燒以昭和時代的用餐氛圍，和四季韻味的鐵板料理而聞名。記者宋健生/攝影
季樂和牛鐵板燒以昭和時代的用餐氛圍，和四季韻味的鐵板料理而聞名。記者宋健生/攝影

主打以實惠價格享受高品質食材的鐵板燒連鎖品牌「季樂」，繼遠百信義A13店和台北忠孝SOGO店之後，於25日在台中大遠百盛大開幕。季樂並宣布，為了讓更多顧客享受奢華平價的鐵板燒體驗，計畫於今年底前將餐廳數量拓展至6家，以滿足廣大食客對高品質美食的需求。

季樂和牛鐵板燒是初魚集團去年10月推出的新品牌，以昭和時代的用餐氛圍，和四季韻味的鐵板料理而聞名。為慶祝新店開幕，特別推出豪華「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，該套餐將於全台季樂餐廳同步上架，讓顧客在高品質美食中，享受奢華的味蕾盛宴。

雙人套餐包含頂級日本A5和牛、鮮美黃金龍蝦及活鮑魚，售價僅為1,699元，等於每人不到千元，即可品嚐到高級海陸雙拼的極致風味。此外，季樂也是少數僅需288元即可品嚐頂級日本A5和牛的鐵板燒品牌，真正實現和牛自由。

季樂不僅餐廳裝潢重現昭和時代的獨特魅力，每一道菜餚也充滿四季韻味。師傅以春、夏、秋、冬四季為靈感，精心挑選當季新鮮食材。除了用餐的視覺和味覺盛宴，餐廳還提供自助吧無限供應，以實惠的方式，帶入顧客的生活日常。

季樂打破高端料理的價格壁壘，讓極致美味不再是少數人的專利，而是大眾都能享受的日常盛宴。以四季食材、日本A5和牛、香煎純鮮奶吐司，以及超值加購高級海鮮等四大亮點，使季樂在市場脫穎而出。

除了和牛、龍蝦等食材，季樂也主打個性化的美食享受，特別設計可自行將肉類或海鮮主食放在綿密鮮奶吐司上的獨特吃法，吐司吸收濃郁的肉汁，更符合現代人對多元美食體驗的追求。季樂對米飯的要求也不遺餘力，選用優質的台梗九號米，每一口米飯的口感Q彈、粒粒分明。

主廚展示「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，每人不用千元就能品嚐到。記者宋健生/攝影
主廚展示「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，每人不用千元就能品嚐到。記者宋健生/攝影
主打以實惠價格享受高品質食材的鐵板燒連鎖品牌「季樂」進駐台中大遠百。記者宋健生/攝影
主打以實惠價格享受高品質食材的鐵板燒連鎖品牌「季樂」進駐台中大遠百。記者宋健生/攝影

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