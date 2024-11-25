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六都總價千萬成常態 第3季電梯大樓加車位全飆破千萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

內政部最新統計，去年第3季，六都中的台南市、高雄市住宅大樓加車位之中位數總價不到千萬元，之後房市買氣一路向上，去年第4季起、六都首度出現電梯大樓加上車位之中位數總價全數站上千萬元。

最近兩季趨勢中位數總價向上攀升更加確立，最新第3季六都中房屋總價最低的是台南市，電梯大樓加上車位中位價格為1,080萬元，三年總價增加近300萬元；房價漲勢較快的還有高雄市，第3季電梯大樓加上車位之中位數總價已達1,260萬元，較三年前漲近400萬元。

最新第3季六都住宅大樓加車位中位數平均總價達1,415萬元，較三年前增加345萬元；其中又以台北市總價3,450萬元最多，其次為新北市1,650萬元，台中市則以總價總價達1,490萬元、超過桃園市的1,364萬元，也因為近兩年資金不斷流入房市、推升房價攀升太快，迫使央行出手引導房市降溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，目前房市已看到交易量快速萎縮，民眾購屋心態也不再一面倒看漲房市，房市已應回歸理性當道，再加上現在房貸資金仍以自用首購較容易取得，顯示房市已全面進入自用當道時期。

據內政部最新統計，最新第3季六都住宅大樓加車位中位數平均總價達1,415萬元，較三年前增加345萬元；其中又以台北市總價3,450萬元最多，其次為新北市1,650萬元，台中市則以總價總價達1,490萬元、超過桃園市的1,364萬元，也因為近兩年資金不斷流入房市、推升房價攀升太快，迫使央行出手引導房市降溫。信義房屋提供
據內政部最新統計，最新第3季六都住宅大樓加車位中位數平均總價達1,415萬元，較三年前增加345萬元；其中又以台北市總價3,450萬元最多，其次為新北市1,650萬元，台中市則以總價總價達1,490萬元、超過桃園市的1,364萬元，也因為近兩年資金不斷流入房市、推升房價攀升太快，迫使央行出手引導房市降溫。信義房屋提供

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