普瑞博與巴西兩機構簽約 正式打進中南美最大血液市場

興櫃股普瑞博（6847）25日宣布，該公司已與巴西血液學、血液治療和細胞治療協會ABHH、及巴西大型醫療通路進口商Cromo Comercio and Distribuicao de Materiais Odonto-Medico Hospitlares Ltda.（Cromo）簽署臨床試驗與總經銷合作契約，正式進軍南美洲最大的巴西市場。

普瑞博生技是台灣唯一白血球過濾器與血袋開發公司，台塑公司為普瑞博持股10%的大股東，並由南亞負責生產血袋等相關產品，其生產線已在今年第4季開始試量產。

普瑞博董事長陳彥文表示，巴西是普瑞博在全球首個取得的單一指標大型市場，供需量超過台灣，不僅是中南美洲的敲門磚，更因為當地的臨床和醫療體系參照美國系統，讓這次普瑞博與ABHH、Cromo在臨床與銷售上的合作，對未來進入歐美市場發揮奠基定錨的作用。未來也將透過Cromo，將公司產品銷售至Pulsa集團等血庫集團與大型醫院。

陳彥文表示，ABHH將與普瑞博合作攜手「進行Real-Time減白過濾器及高血小板回收全血過濾器之臨床研究」；Cromo公司為巴西當地白血球過濾器與血袋供應商，巴西每年有600萬套白血球過濾器與血袋的市場需求，普瑞博與Cromo公司合作後，明年起可供應每年200萬套產品至當地市場。

Cromo公司董事長、台裔巴西人石明啟指出，台灣捐血人口比率常年在8%高標，名列世界前茅，創造每年約180萬袋次數量。據統計，巴西市場每年則約有五、六百萬袋的捐血袋次，未來在捐血政策推廣下還有望持續成長，他認為普瑞博減白過濾器憑藉卓越的效能優勢，可望在巴西市場取得亮眼的成績。

ABHH協會擁有超過4,000多家會員，為巴西全國性聯盟，由血液學、血液治療和細胞治療領域專業人士組成，致力推動細胞和基因治療法，包括CAR-T細胞療法治療血癌等疾病，同時也積極參與相關研究及政策推動，如與巴西國家衛生監管機構（ANVISA）合作，規範細胞細胞治療法訂定，讓新技術能應用於臨床。

Cromo總部位於聖保羅，致力於醫療、牙科、醫療機構等使用設備與用品的批發銷售，提供醫院、實驗室及外科手術所需器材及材料。