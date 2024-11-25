竹北六條路登竹科新貴購屋最愛 但第一名卻在東區

據聯徵中心資料顯示，今年上半年新竹縣市十大熱門申貸路段中，「新竹縣竹北市」獨占六席，成為申貸購屋最受歡迎的區域；在總計3,823件樣本當中，「新竹市介壽一路」以337件榮登榜首；「竹北光明六路東二段」以306件緊隨其後；「竹北高鐵八路」184件排名第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，科學園區的高就業率、高人口成長率，強力支撐新竹房市；新竹縣竹北市擁有台元科技園區、AI智慧園區、生醫園區及昌益科技園區等多個產業園區，估計創造超過兩萬個就業機會，進一步帶動買房需求。

張旭嵐指出，竹北市有六個路段成功躋身新竹縣市十大熱門申貸熱區，尤其高鐵特區更是竹北的核心，擁有40%的綠化率，每條街道都是綠園道，步行幾分鐘即可到達公園；完善的生活機能與便捷的交通網絡，推動周邊房市升溫，也成為新竹的房價領頭羊。

台灣房屋新竹園區直營店店長李羽儱分析，最熱門的「新竹市介壽一路」，因緊鄰新竹科學園區正門，走路就能上班，又鄰近竹科新手村「金山街」，是許多竹科新進工程師的首選，在園區購買力支撐下，推升區段房價，隨著新建案交屋潮陸續展開，該路段核貸數量大幅增長，成為新竹縣市申貸量第一名路段。

而十大熱門申購路段的鑑估值，由「竹北高鐵八路」以2,617.8萬元摘冠；「新竹市西濱路一段」平均鑑估值為917.2萬元，是十大熱門申貸路段中最為親民的路段，兩條路段的平均鑑估值價差高達1,700萬元。

李羽儱指出，隨著竹北工作機會增加，人口大量湧入，竹北人口數連年增長，目前已逼近22萬人，並且成為新竹縣市生育率最高的城鎮。由於生育率較高，不論公私立學校幾乎都已額滿，看得出在地購屋族偏好學區宅。

至於「竹北高鐵八路」，李羽儱表示，其周邊擁有嘉豐國小、私立康乃爾國中小學、文興國小、文興國中等學校，深受育兒家庭喜愛，帶動該區房價上漲，加上上半年的新成屋交屋，許多總價超過3,000萬元，因此拉高平均鑑估值達2,617.8萬元，讓新竹縣竹北市與台北市、新北市一同成為台灣「三北」高房價區。

值得一提的是，高鐵特區北側的「竹北東興路一段」，因地段相對外圍，平均鑑估值僅1,611.4萬元，與高鐵八路相比，鑑估值差距高達千萬元，吸引高鐵特區外溢資金進駐，也成功擠入新竹縣市第四大熱門申購路段。