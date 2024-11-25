高鐵特區紅利不香了？桃園區新屋每坪房價49.6萬元、超車中壢

據實價登錄，今年前十月桃園市各行政區預售屋平均價格中，桃園區以每坪成交均價49.6萬元居冠，較2022年每坪成交均價38.4萬元上漲約29.2%。中壢區前十月新屋每坪成交均價達47.9萬元，較2022年每坪40.2萬元攀升19.2%，顯見桃園區新案房價和漲幅均勝過近年熱區的中壢區。

綜觀實價登錄資料，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全桃園市新屋每坪成交最高單價之預售案，仍在中壢區的青埔特區，主因區內擁有桃園高鐵特區帶動，使其成為房價保證。

賴志昶強調，惟近年來重劃區開發已趨飽和，建商推案逐步往外圍走，而外圍地區每坪成交價僅約2~3字頭，加上當前中壢房價基期較高情況下，讓區域房價漲勢看似略顯低落。

相較之下，賴志昶表示，桃園區近年來包括中路特區、經國重劃區，以及小檜溪重劃區等持續開發，且早期開發的藝文特區也早已形成豪宅聚落、本身又是全國人口第二多的鄉鎮市區，以致拉桃園區新屋房價超越中壢區的情況。

住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋表示，桃園市各大房市熱門之行政區，皆以重劃區環境著稱，而重劃區相對舊市區有街廓完整、環境質感佳等優點，若有捷運或其他大型建設等議題加持，房價後市相當可期。