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慶賀中華隊奪冠 長榮航空推官方商品限時88折優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
長榮航空在本屆P12台北大巨蛋預賽時，除派出空服員協助拍攝賽前「安全須知影片」外，也在一壘側草皮展現LOGO彩繪，是台北大巨蛋首次人工草皮彩繪，亮眼形象驚豔全場，陪伴中華隊征戰全場，力拚好成績。（長榮航空提供）
長榮航空在本屆P12台北大巨蛋預賽時，除派出空服員協助拍攝賽前「安全須知影片」外，也在一壘側草皮展現LOGO彩繪，是台北大巨蛋首次人工草皮彩繪，亮眼形象驚豔全場，陪伴中華隊征戰全場，力拚好成績。（長榮航空提供）

為慶祝中華隊奪冠，長榮航空（2618）25日指出，在官方購物網站「長榮樂e購」上提供球迷選購本次P12的中華隊官方商品，並於11月25日至11月27日間舉行「全館單件88折」的慶祝奪冠優惠。此外，長榮航空在明年更將成為世界棒球經典賽台灣區資格賽的官方指定航空公司。

長榮航空在支持體育發展不遺餘力，在P12（世界棒球12強）預賽時就大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者。明年更將成為世界棒球經典賽台灣區資格賽的官方指定航空公司。對於此次中華隊奪冠，長榮航空與有榮焉，並送上最誠摯的祝賀，未來長榮航空會繼續支持各項體育賽事，助中華健兒爭取佳績。

本屆P12在台北大巨蛋預賽時，長榮航空派出空服員協助拍攝賽前「安全須知影片」外，也在一壘側草皮展現LOGO彩繪，是台北大巨蛋首次人工草皮彩繪，亮眼形象驚豔全場，陪伴中華隊征戰全場，力拚好成績。眼尖的球迷更可在球場外野全壘打牆上的看板及贊助商背板上看見長榮航空的身影，讓全台球迷感受滿滿的應援活力。

長榮航空在官方購物網站長榮樂e購上提供球迷選購本次P12的中華隊官方商品，並於11/25-11/27間舉行「全館單件88折」的慶祝奪冠優惠。

另外，除原本於官方臉書粉絲團舉辦留言抽獎活動，將送出五項P12官方周邊商品外，為慶祝中華隊精彩奪冠，長榮航空更加碼好禮抽出「六名神秘中華隊球員的親筆簽名球」及「長榮航空亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票」，讓全民一同為中華隊的榮耀時刻喝采。貼文ㄧPo出，短短時間就有近萬名粉絲共襄盛舉。

購物網 長榮航空

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