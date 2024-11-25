從寓言學管理／修正績效管理 三點注意

話說，一人有二子，小兒子要求分家產後，在外揮霍一空。當他迷途知返，回家懺悔時，父親慈愛地迎接並宰牛慶祝。大兒子覺得自己忠誠留在父親身邊，卻未受過獎賞，而感生氣嫉妒。父親勸說：「孩子，你始終與我同在，我的一切都是你的。但你的兄弟是失而復得，我們應歡喜快樂。」

這是耶穌說的「浪子回頭」故事。由管理角度來看，它反映了主管在半途覺察到績效管理的重要性，回頭補救過失，將成為績效提升與制度落實的起點。

在績效管理循環中，涵蓋了期初目標設定、期中管理以及期末考核三大步驟。

一般而言，主管在期末績效面談時卡關，最常見問題在於一開始就沒設好目標，導致期中難以有效追蹤，期末更無法評量，自然也不知該如何面談。

課程後，部分頓悟此理的學員會悄聲詢問：若前期未制定目標或搜集資料，後續的考核及面談該如何應對？如何補救？

相信會如此提問者，都是敢於正視問題且具責任感的主管，方願意尋求彌補過去自身錯誤的方法。

先從心態上，提醒一些要點。

一、勇於認錯，解決問題第一步

認清過去績效管理流程不完備的事實和疏失，甚至在面對部屬時，能坦承錯誤並致歉。這都體現了一種勇於承擔的精神，也顯示對績效管理的高度重視。

二、績效管理過程，修正和補救司空見慣

溝通本就複雜，雙方的期初共識，可能仍存在認知落差，須重新校正。此外，內外環境變化不斷，也須對焦。因此，過程不完備，毋須過度自責，只要設法回歸正軌，就像故事所言，迷途知返總是值得慶幸的。

三、鼓勵部屬展現當責，協助形成共識

應再次強調個人績效當責精神，鼓勵部屬日後主動提醒主管並確認目標共識。在補救措施上，則須根據目前所處績效管理的步驟與時程，進行對應處理。

首先，若期中發覺目標未對焦，應立即依目標設定原則，補設或修正目標。對於部屬原自設目標，可調整期望或輕重緩急排序，確保正確的優先順序與期待。

其次，若期初未設目標，期中也未收集資料，此時的處理原則建議以部屬執行成果作為評估依據。行為目標部分，除了參考部屬資料外，尚可徵詢同儕或客戶，收集意見、觀點與案例。

常言道：「浪子回頭金不換。」意謂能回心轉意的價值遠高於金錢，彌足珍貴。主管願意回歸績效管理的正規程序，制定補救措施，代表高度關注績效管理的重大意涵，將啟動正向循環。

從溝通效能角度，即時針對績效流程問題進行處置，確保期末有更充實內容可深入討論，將為雙方有效溝通打下堅實根基。

從流程落實角度，啟動對於目標設定、期中管理的具體行動，成為好的開端，為績效管理制度的運行奠定基礎。

不要低估這些微小的改變，這不僅是流程重啟，更使部屬的資源能集中在重要項目上，確保績效達標。如同埋下一個績效管理意識的種子，由混亂到明確，由失焦到聚焦。而隨著績效不斷提升，成員獲得發展，逐漸產生深遠影響。最終，形成強調績效管理的優良習慣與文化。

覺察流程問題，隨時啟動修正，都是邁向正確方向的絕佳起點。