商業興觀點／善用GAI 強化競爭力

2023年，ChatGPT的熱潮掀起生成式AI（Generative AI，簡稱GAI）技術的重大突破。各大科技巨頭，如OpenAI、微軟、Google、AWS等，紛紛推出不同類型的相關應用，進一步推動了GAI技術的普及。到了2024年，GAI進入全面爆發的階段，對於台灣正在面對永續經營與數位轉型的中小企業而言，GAI的導入與應用成為一項迫切的挑戰。

這些企業亟需以最低的成本來達到最大效益，包括如何有效導入AI技術，以及對人才需求的重新評估與調整。

聯合國國際勞工組織（International Labour Organization，簡稱ILO）針對生成式AI對就業市場的影響，進行了一項名為「生成式AI與工作：對工作數量與品質的潛在影響（Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality）」的全球分析。該研究指出，該研究結果指出GAI使用的學習門檻並不高，一但能掌握GAI的應用，對工作強度與工作自主性有質量上潛在的變化。

換言之，善用GAI的導入與應用，可強化個人的職場競爭力，包含文書工作的產出、創意的發想、於進行多項任務的處理與時間的管理，更可以成為平衡職場身心靈的一大助力。

然而，物極必反，GAI的發展也伴隨著風險。該篇報告也指出GAI技術的發展在文書工作上影響最鉅，因為其在文書工作的產出效率，幾乎可以等同一位24小時全年無休的文書助理，而職場上擔任文書與行政工作的女性居多，於現今職場上訴求的性別平等不啻是一項威脅。近期亦有研究學者指出，過度依賴GAI在文書工作上會影響思維的原創性與思考表達的能力。

今日的職場生存之道，不論是剛畢業的大學生，或是在職場的中流砥柱們，除了目前我們在職場上關心的專業知識與技能、人格特質的交互應用、人際關係上的互動處理、團隊的運作溝通、績效與成長之外、如何訓練與自己專業相關的GAI成為我們在職場中的「第二個大腦」已是當務之急。

不過，在訓練GAI的過程中，切忌不能「照單全收」，對於GAI的產出需要進行把關與審核，畢竟GAI是你的助理而不是老闆。