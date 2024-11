商業興觀點／善用GAI 強化競爭力

2023年,ChatGPT的熱潮掀起生成式AI(Generative AI,簡稱GAI)技術的重大突破。各大科技巨頭,如OpenAI、微軟、Google、AWS等,紛紛推出不同類型的相關應用,進一步推動了GAI技術的普及。到了2024年,GAI進入全面爆發的階段,對於台灣正在面對永續經營與數位轉型的中小企業而言,GAI的導入與應用成為一項迫切的挑戰。

這些企業亟需以最低的成本來達到最大效益,包括如何有效導入AI技術,以及對人才需求的重新評估與調整。

聯合國國際勞工組織(International Labour Organization,簡稱ILO)針對生成式AI對就業市場的影響,進行了一項名為「生成式AI與工作:對工作數量與品質的潛在影響(Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality)」的全球分析。該研究指出,該研究結果指出GAI使用的學習門檻並不高,一但能掌握GAI的應用,對工作強度與工作自主性有質量上潛在的變化。

換言之,善用GAI的導入與應用,可強化個人的職場競爭力,包含文書工作的產出、創意的發想、於進行多項任務的處理與時間的管理,更可以成為平衡職場身心靈的一大助力。

然而,物極必反,GAI的發展也伴隨著風險。該篇報告也指出GAI技術的發展在文書工作上影響最鉅,因為其在文書工作的產出效率,幾乎可以等同一位24小時全年無休的文書助理,而職場上擔任文書與行政工作的女性居多,於現今職場上訴求的性別平等不啻是一項威脅。近期亦有研究學者指出,過度依賴GAI在文書工作上會影響思維的原創性與思考表達的能力。

今日的職場生存之道,不論是剛畢業的大學生,或是在職場的中流砥柱們,除了目前我們在職場上關心的專業知識與技能、人格特質的交互應用、人際關係上的互動處理、團隊的運作溝通、績效與成長之外、如何訓練與自己專業相關的GAI成為我們在職場中的「第二個大腦」已是當務之急。

不過,在訓練GAI的過程中,切忌不能「照單全收」,對於GAI的產出需要進行把關與審核,畢竟GAI是你的助理而不是老闆。